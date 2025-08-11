Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesCultura

Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 18:50

Ijuí vai sediar festival de circo do Sesc no fim do mês de agosto

Programação, que inicia no dia 20, vai promover uma série de atrações gratuitas

Programação, que inicia no dia 20, vai promover uma série de atrações gratuitas

Nathália Bastos/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Foi lançado, em Ijuí, a nova edição do Sesc Circo. Pela primeira vez realizado no município, o Festival chega em formato especial, com foco na palhaçaria, e deve movimentar a região entre os dias 20 e 24 de agosto com atrações gratuitas para todos os públicos.
Foi lançado, em Ijuí, a nova edição do Sesc Circo. Pela primeira vez realizado no município, o Festival chega em formato especial, com foco na palhaçaria, e deve movimentar a região entre os dias 20 e 24 de agosto com atrações gratuitas para todos os públicos.
A apresentação contou com a presença de autoridades locais, artistas, imprensa e apoiadores da iniciativa. Com 10 edições realizadas em outras cidades do Estado, como Camaquã, Santa Maria e Lajeado, o Sesc Circo é reconhecido como o principal festival de arte circense do Rio Grande do Sul. Em Ijuí, a programação contará com espetáculos nacionais, internacionais e regionais, oficinas formativas e atividades preparatórias, estas já iniciadas com a participação da Cia Cadagy – Corpo em Movimento Unijuí.
Entre os destaques, está o espetáculo brasiliense “Cabarézin da Nega”, primeiro cabaré circense no Brasil conduzido por uma Maestra Palhaça preta. Realizado pelo coletivo Nega Criações Artísticas, a apresentação combina as matrizes populares da palhaçaria brasileira com números circenses. Nele, a maestria de Madame Froda conduz números cômicos cheios de improviso e surrealismo, em um formato que reinventa o cabaré como experiência familiar.
A atração internacional do festival é o argentino Sebastian Godoy com “Subir y bajar hasta encontrarse”, que traz as divertidas trapalhadas de um palhaço excêntrico e sua mala. O artista possui duas décadas no ramo circense e participações em diversos espetáculos teatrais, em diferentes continentes, incluindo no Circo du Soleil, além de programas de TV.
Destaca-se, ainda, a participação da Trupe Raiz do Circo, de Brasília, que traz o espetáculo familiar “Brincadeiras de Raiz”, com os queridos palhaços Mandioca Frita e seus filhos, Aipim e Macaxeira. O coletivo utiliza a linguagem da palhaçaria e do circo em números interativos, com humor e senso crítico, chamando atenção para a valorização da arte e do artista de rua. No Sesc Circo, o trio se apresenta junto: o artista Davi Maia (Aipim) sobe ao palco ao lado do pai, Júlio César Macedo (Mandioca Frita), e da irmã, Júlia Maia (Macaxeira). O currículo do grupo é marcado por apresentações contínuas em praças, parques, eventos e importantes festivais.

Notícias relacionadas