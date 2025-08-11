Ijuí vai sediar festival de circo do Sesc no fim do mês de agosto

Foi lançado, em Ijuí, a nova edição do Sesc Circo. Pela primeira vez realizado no município, o Festival chega em formato especial, com foco na palhaçaria, e deve movimentar a região entre os dias 20 e 24 de agosto com atrações gratuitas para todos os públicos.

A apresentação contou com a presença de autoridades locais, artistas, imprensa e apoiadores da iniciativa. Com 10 edições realizadas em outras cidades do Estado, como Camaquã, Santa Maria e Lajeado, o Sesc Circo é reconhecido como o principal festival de arte circense do Rio Grande do Sul. Em Ijuí, a programação contará com espetáculos nacionais, internacionais e regionais, oficinas formativas e atividades preparatórias, estas já iniciadas com a participação da Cia Cadagy – Corpo em Movimento Unijuí.

Entre os destaques, está o espetáculo brasiliense “Cabarézin da Nega”, primeiro cabaré circense no Brasil conduzido por uma Maestra Palhaça preta. Realizado pelo coletivo Nega Criações Artísticas, a apresentação combina as matrizes populares da palhaçaria brasileira com números circenses. Nele, a maestria de Madame Froda conduz números cômicos cheios de improviso e surrealismo, em um formato que reinventa o cabaré como experiência familiar.

A atração internacional do festival é o argentino Sebastian Godoy com “Subir y bajar hasta encontrarse”, que traz as divertidas trapalhadas de um palhaço excêntrico e sua mala. O artista possui duas décadas no ramo circense e participações em diversos espetáculos teatrais, em diferentes continentes, incluindo no Circo du Soleil, além de programas de TV.

Destaca-se, ainda, a participação da Trupe Raiz do Circo, de Brasília, que traz o espetáculo familiar “Brincadeiras de Raiz”, com os queridos palhaços Mandioca Frita e seus filhos, Aipim e Macaxeira. O coletivo utiliza a linguagem da palhaçaria e do circo em números interativos, com humor e senso crítico, chamando atenção para a valorização da arte e do artista de rua. No Sesc Circo, o trio se apresenta junto: o artista Davi Maia (Aipim) sobe ao palco ao lado do pai, Júlio César Macedo (Mandioca Frita), e da irmã, Júlia Maia (Macaxeira). O currículo do grupo é marcado por apresentações contínuas em praças, parques, eventos e importantes festivais.