53ª edição do Prêmio Exportação RS acontece nesta quinta-feira

Realizado há mais de 50 anos, o Prêmio Exportação RS acontece nesta quinta-feira (14) em Porto Alegre. O evento ocorrerá na Casa NTX, na Zona Norte da Capital, a partir das 17h30min, com a presença de 60 organizações que serão reconhecidas devido a sua aptidão de mercado.

Esta edição do evento se torna ainda mais importante pelo fato de considerar os desafios que impactaram o setor durante as enchentes de 2024. Mesmo com todas as dificuldades causadas pelas cheias, as empresas movimentaram um total de US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano, apenas 1,9% menos que em 2023. As informações são da assessoria da premiação.

Além de reconhecer organizações, o Conselho do Prêmio Exportação RS realizará a homenagem de mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para Flavio Sergio Wallauer, presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods. Anualmente, a categoria reconhece uma liderança empresarial ou profissional, que se destacou na promoção de produtos brasileiros no mercado do exterior e tenha contribuído para o fortalecimento das exportações nacionais.