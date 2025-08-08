Prêmio Exportação será entregue na próxima quinta-feira

O Prêmio Exportação RS, neste momento de preocupação para empresas brasileiras, reafirma a importância do destaque, como forma de incentivo às companhias do Rio Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, dia 14, em cerimônia na Casa NTX, serão reconhecidas os 60 escolhidos, entre companhias e personalidades, pela competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Estado. Promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), o destaque, em sua 53ª. edição, tem como lema “Conhecer para Inspirar”.
Leia mais: Flavio Sergio Wallauer será a Personalidade Competitividade Internacional 2025 do Prêmio Exportação RS
Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante, o momento é desafiador para as empresas exportadoras, principalmente para as que negociam com os Estados Unidos. “O nosso lema nunca foi tão importante como agora. É preciso reconhecer as empresas para inspirar as demais a encontrarem alternativas”, observou.
Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante, o momento é desafiador para as empresas exportadoras, principalmente para as que negociam com os Estados Unidos. “O nosso lema nunca foi tão importante como agora. É preciso reconhecer as empresas para inspirar as demais a encontrarem alternativas”, observou.
Em visita ao Jornal do Comércio, Mariante ressaltou que dificuldades sempre estiveram presentes para as empresas, como a pandemia e as enchentes. “Nossa missão é oferecer ferramentas para enfrentá-las, como a parceria que temos com a InvestRS”, exemplificou . O presidente referiu-se ao acordo de cooperação que a ADVB, por intermédio do Conselho, firmou com a agência para o desenvolvimento de um Programa de Educação Continuada. A assinatura ocorreu durante o Almoço da Exportação 2025, em maio passado.
Conforme o presidente, a relevância do Prêmio vai além da celebração anual. Durante todo o ano, a entidade acompanha as organizações, oferecendo suporte por meio de palestras, eventos e informações. “Nosso papel é inspirar as empresas, motivar e conectá-las com conhecimento”, destacou, ao citar as Arenas.
O Prêmio Exportação promove regularmente a Arena da Exportação. Os encontros, em diversas regiões do Estado, contemplam todos os públicos, tem o objetivo de discutir a cultura exportadora do Estado.
Durante a visita, o CEO do Prêmio, Edmilson Milan, analisou a política norte-americana de tarifas e alternativas para superar o desafio. “Temos dois caminhos: a diplomacia e a negociação direta, com diálogo entre empresas gaúchas e americanas”, observou. Milan acredita que o empresário do Rio Grande do Sul deve procurar novos destinos, diversificando os destinos da produção local.
Para Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS, “o desempenho das empresas gaúchas em 2024 reafirma o protagonismo do Estado no comércio exterior brasileiro. No último ano, as exportações gaúchas somaram US$ 21,9 bilhões, evidenciando a força do setor e o compromisso das organizações com a inovação e a competitividade internacional, mesmo em um ano atípico devido às enchentes”, pondera.
O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.
Confira a lista completa das empresas vencedoras:
Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies
HD Parts
CLX GROUP
Priority Automotive
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
AMRG - CARGONAVE GROUP
Luber Gestão de Riscos Logísticos
Interlink Cargo
Euro-América
Transportadora Real 94
Pibernat
Kuehne+Nagel
MBX GLOBAL SERVICES
CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL
GRUPO ORION MARÍTIMA
Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande
Terminal Graneleiro S.A - TERGRASA
Efficienza Negócios Internacionais
Destaque Setorial | Indústria
Hyva do Brasil
Peccin
Finger Ambientes Personalizados
< OU >
Dubai Alimentos - Distinção Ouro
Grupo Crisdu
STIHL
FORBAL AUTOMOTIVE
Tecnovin
Calçados Beira Rio SA
Unylaser Produtos e Componentes Metálicos
Fante Bebidas
Taurus Armas S.A.
Docile
NOKO QUÍMICA - Distinção Diamante
TDK
CMPC Brasil
Nutrire Indústria de Alimentos Ltda
MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS
Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante
Randon - Distinção Diamante
Vibra Foods
Termolar
FCC
HD Parts
CLX GROUP
Priority Automotive
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
AMRG - CARGONAVE GROUP
Luber Gestão de Riscos Logísticos
Interlink Cargo
Euro-América
Transportadora Real 94
Pibernat
Kuehne+Nagel
MBX GLOBAL SERVICES
CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL
GRUPO ORION MARÍTIMA
Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande
Terminal Graneleiro S.A - TERGRASA
Efficienza Negócios Internacionais
Destaque Setorial | Indústria
Hyva do Brasil
Peccin
Finger Ambientes Personalizados
< OU >
Dubai Alimentos - Distinção Ouro
Grupo Crisdu
STIHL
FORBAL AUTOMOTIVE
Tecnovin
Calçados Beira Rio SA
Unylaser Produtos e Componentes Metálicos
Fante Bebidas
Taurus Armas S.A.
Docile
NOKO QUÍMICA - Distinção Diamante
TDK
CMPC Brasil
Nutrire Indústria de Alimentos Ltda
MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS
Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante
Randon - Distinção Diamante
Vibra Foods
Termolar
FCC