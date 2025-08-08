Prêmio Exportação será entregue na próxima quinta-feira

O Prêmio Exportação RS, neste momento de preocupação para empresas brasileiras, reafirma a importância do destaque, como forma de incentivo às companhias do Rio Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, dia 14, em cerimônia na Casa NTX, serão reconhecidas os 60 escolhidos, entre companhias e personalidades, pela competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Estado. Promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), o destaque, em sua 53ª. edição, tem como lema “Conhecer para Inspirar”.

Flavio Sergio Wallauer será a Personalidade Competitividade Internacional 2025 do Prêmio Exportação RS







Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante, o momento é desafiador para as empresas exportadoras, principalmente para as que negociam com os Estados Unidos. "O nosso lema nunca foi tão importante como agora. É preciso reconhecer as empresas para inspirar as demais a encontrarem alternativas", observou.

Em visita ao Jornal do Comércio, Mariante ressaltou que dificuldades sempre estiveram presentes para as empresas, como a pandemia e as enchentes. “Nossa missão é oferecer ferramentas para enfrentá-las, como a parceria que temos com a InvestRS”, exemplificou . O presidente referiu-se ao acordo de cooperação que a ADVB, por intermédio do Conselho, firmou com a agência para o desenvolvimento de um Programa de Educação Continuada. A assinatura ocorreu durante o Almoço da Exportação 2025, em maio passado.



Conforme o presidente, a relevância do Prêmio vai além da celebração anual. Durante todo o ano, a entidade acompanha as organizações, oferecendo suporte por meio de palestras, eventos e informações. “Nosso papel é inspirar as empresas, motivar e conectá-las com conhecimento”, destacou, ao citar as Arenas.

O Prêmio Exportação promove regularmente a Arena da Exportação. Os encontros, em diversas regiões do Estado, contemplam todos os públicos, tem o objetivo de discutir a cultura exportadora do Estado.



Durante a visita, o CEO do Prêmio, Edmilson Milan, analisou a política norte-americana de tarifas e alternativas para superar o desafio. “Temos dois caminhos: a diplomacia e a negociação direta, com diálogo entre empresas gaúchas e americanas”, observou. Milan acredita que o empresário do Rio Grande do Sul deve procurar novos destinos, diversificando os destinos da produção local.





Para Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS, “o desempenho das empresas gaúchas em 2024 reafirma o protagonismo do Estado no comércio exterior brasileiro. No último ano, as exportações gaúchas somaram US$ 21,9 bilhões, evidenciando a força do setor e o compromisso das organizações com a inovação e a competitividade internacional, mesmo em um ano atípico devido às enchentes”, pondera.



O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.



Confira a lista completa das empresas vencedoras:

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX GROUP

Priority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG - CARGONAVE GROUP

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Euro-América

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX GLOBAL SERVICES

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

GRUPO ORION MARÍTIMA

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Terminal Graneleiro S.A - TERGRASA

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

< OU >

Dubai Alimentos - Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

FORBAL AUTOMOTIVE

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

NOKO QUÍMICA - Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante

Randon - Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC