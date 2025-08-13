O Rio Grande do Sul tem cerca de 430 vagas abertas para concursos públicos nesta semana. De acordo com levantamento realizado pelo Jornal do Comércio na tarde desta quarta-feira (13), há oportunidades em pelo menos 27 municípios para diferentes cargos e níveis de ensino.

Entre os editais, destaca-se o concurso do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), que oferece 45 vagas imediatas para candidatos de nível médio e superior. O edital prevê ainda cadastro de reserva para as funções de Oficial de Controle Externo e Auditor de Controle Externo. Os salários podem chegar à R$20.572,72, e as inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (20).

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul também está à procura de candidatos de nível médio, técnico e superior. São quatro vagas, distribuídas entre Porto Alegre, Cruz Alta, São Sepé e Hulha Negra. As inscrições vão até segunda-feira (18).

Há ainda o edital da Universidade Federal do Pampa-RS, que conta com 14 vagas de nível superior para os municípios de Alegrete, Bagé, São Gabriel e Uruguaiana. A remuneração varia de R$4.975,59 a R$13.288,85. Para concorrer, é necessário se inscrever até o dia 25 de agosto.