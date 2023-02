Rede mais tradicional de moda jovem do RS abre primeira loja em 2023

A rede de moda jovem mais tradicional do Rio Grande do Sul abre a primeira loja de 2023 esta semana. A Gang, do grupo Lins Ferrão, mesmo dono da Lojas Pompéia, desembarca em Farroupilha nesta quarta-feira (16). Com a primeira operação do ano, a marca supera 50 filiais em 43 cidades.

Já a concorrente no segmento e ligada à maior varejista de moda do Brasil, a Youcom, que pertence a Renner, fechou uma filial em Porto Alegre , a primeira que a bandeira abriu no Estado em 2013. O baixo retorno financeiro da unidade teria sido o motivo do fechamento no começo deste mês.

A Gang está em 42 localidades gaúchas e em Balneário Camboriú, única unidade no estado vizinho. A expansão para Santa Catarina está nos planos da rede também para este ano, depois de adiar o reforço da presença no estado vizinho no ano passado.

A CEO da Gang, Ana Luiza Ferrão Cardoso, chegou a falar para a coluna Minuto Varejo sobre a meta de abrir até seis lojas, a primeira seria em Florianópolis.

Em Farroupilha, na Serra gaúcha, a filial fica na rua Pinheiro Machado, 68, no Centro, e tem "mix completo, com moda feminina, masculina, jeans e básicos e acessórios e produtos de marcas parceiras como Nike, Adidas, Casio, Jeansport e Stanley", diz a rede, em nota.

Na Serra, a marca também tem unidades em Bento Gonçalves, onde chegou no ano passado, Caxias do Sul, Garibaldi e Vacaria.

Em 2022, a rede acrescentou mais quatro novos pontos físicos em outras regiões gaúchas, além de reinaugurar dois. A de São Lourenço do Sul, última a abrir no ano passado, foi a de número 50

"A loja de Farroupilha foi pensada em cada detalhe trazendo toda a experiência da marca para nossos clientes”, disse, por nota, Ana Luiza.

A marca foi criada em 1976. Em 2013, foi comprada pelo grupo Lins Ferrão, e implementa sucessivas mudanças e reposicionamento. A mais recente foi trocar o slogan “A loja que me entende” por simplesmente Gang ("Vista-se de atitude, vista-se de Gang").