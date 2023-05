Renner vai abrir quatro lojas no RS

A Renner fechou no primeiro trimestre 20 lojas no País, duas no Estado: Youcom, do Bourbon Ipiranga, e Camicado, em Novo Hamburgo. O CEO da gaúcha Lojas Renner, Fabio Faccio, disse à coluna, na 10ª FBV, que são medida de ajuste, represadas em três anos sem fechamentos e avisou que a rede vai abrir 35 a 40 lojas, seguindo nível de 2022. Detalhe: "A gente está indo em geral para cidades médias e menores que trazem venda para a nova unidade e para os canais digitais. No Rio Grande do Sul, serão quatro novas operações: três Renner (Canela, Montenegro e Taquara) e uma Youcom (localização ainda não informada). Em 2022, das 21 lojas abertas da bandeira Renner, nove foram em solo gaúcho e destas apenas uma foi na Capital.