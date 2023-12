Administradora do Beira-Rio busca fomentar a cultura e os negócios da Capital

O icônico Estádio José Pinheiro Borda, popularmente conhecido como Beira-Rio, é um dos pontos mais relevantes da cidade de Porto Alegre. Situado no bairro Praia de Belas, o local tem uma enorme influência na região, fomentando negócios e a cultura local há mais de 50 anos. Desde 2014, os serviços do estádio estão sendo administrados pela Brio. A empresa, que comandará o estádio até 2034, busca recuperar os investimentos feitos durante a preparação para a Copa do Mundo no Brasil.

A Brio nasceu em 2012, quando o Beira-Rio foi selecionado como sede da Copa. Na época, foi assinado um contrato entre a então construtora Andrade Gutierrez e o Sport Club Internacional referente às obras que deixaram o estádio pronto para receber jogos internacionais de acordo com as exigências da Fifa.

Após a Copa, iniciou-se a gestão da Brio que, por 20 anos, tem direito de explorar o Beira-Rio com o objetivo de recuperar os investimentos realizados nas obras feitas no estádio. Assim, a empresa administra serviços como restaurantes e estacionamentos situados no complexo do estádio.

"Tudo que não é dentro das quatro linhas, que não é do time de futebol e está dentro do complexo Beira-Rio, é conosco. Tem que pensar assim: tem o time de futebol e o estádio. Então, quando falo da Brio, estou falando do estádio", explica Paulo Pinheiro, CEO da Brio.

Ou seja, as lojas, os restaurantes, estacionamentos, placas de publicidade e cerca de 7,5 mil lugares, divididos entre cadeiras e camarotes, são responsabilidade da Brio. Um exemplo claro disso é o Sunset Food Park, uma área externa do estádio pensada originalmente para atender a demanda pré-jogo dos torcedores colorados que acabou evoluindo.

"Vimos uma oportunidade naquela área, que era simplesmente uma passagem entre a avenida Edvaldo Pereira Paiva e o estádio. É uma grande esplanada que entendemos que poderíamos aproveitar como uma operação de alimentos e bebidas. É um open mall de contêineres", ressalta.

Outra parte relevante da administração da empresa sobre o estádio são os eventos. Todas as locações para shows e eventos em geral são responsabilidade da Brio. "Tem toda essa área que eu chamo de eventos como uma classificação geral, porque eles podem ser shows de diferentes portes, mas também podem ser eventos de qualquer tipo. Por exemplo, neste mês, recebemos um evento esportivo no Beira-Rio, que é um campeonato de todas as escolinhas do PSG no Brasil", conta Paulo. No entanto, os shows ainda são grande parte da operação. Nos últimos anos, nomes como Paul McCartney, John Mayer, Elton John, Thiaguinho, Jota Quest e Gusttavo Lima se apresentaram no estádio. Sobre isso, o CEO da Brio ressalta a importância de um estádio de futebol do porte do Beira-Rio para a cidade.

"Um show vindo para Porto Alegre, seja nacional ou internacional, traz para a cidade uma série de negócios. Traz as pessoas de vários lugares que estão interessadas naquele show, da grande Porto Alegre, mas também do Interior e de outros estados. Então, aqui tu tens uma economia que começa a se conectar com a rede hoteleira, com os meios de transporte, com os restaurantes e atrações turísticas da cidade", afirma Paulo.

A região do Praia de Belas, especificamente, também se beneficia muito dos negócios atraídos pelo Beira-Rio. Um exemplo claro da influência de um empreendimento do porte de um estádio para a economia local é o antigo estádio Olímpico, localizado no bairro Azenha. Com a inauguração da Arena do Grêmio, em 2012, o local deixou de receber jogos e eventos, fazendo com que a região do antigo estádio desvalorizasse drasticamente. "O estádio, sendo padrão Copa do Mundo, traz para a região coisas além dos jogos do Sport Club Internacional. Já tivemos dois jogos amistosos da Seleção Brasileira no Beira-Rio depois da Copa, então isso também faz o investimento acontecer. O PSG não veio para cá porque gosta de Porto Alegre, vieram porque queriam jogar em um estádio de Copa do Mundo. O Beira-Rio virou uma referência", afirma Paulo.