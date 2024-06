Gaúchas lançam linha de suplementos alimentares clean label

Quem se dedica à vida fitness, sabe que o cuidado vai além dos treinos. Boa alimentação e suplementação alimentar com acompanhamento profissional estão dentro da rotina de quem busca este estilo de vida. Entre tantas opções de produtos proteicos disponíveis no mercado, os suplementos clean label se destacam por serem desenvolvidos com ingredientes de origem natural e qualidade superior, contendo menos componentes industrializados e sem aditivos químicos. Pensando nisso, três gaúchas lançaram, em março, a Bhava (@viva.bhava), uma linha de suplementos com poucos ingredientes que promete manter um sabor agradável.



As três amigas Lívia Velloso Fabris Canal, Gabriela Behrend Silva Nácul e Sophia Pons Magalhães Bastos sempre tiveram interesse nesse universo. Amantes de esportes, as três se formaram em engenharia de produção e seguiram caminhos diferentes após a conclusão do curso. "Seis meses após minha formatura, entrei na faculdade de nutrição. Pensando na engenharia, acabamos complementando bastante uma a outra. Eu fui para a área mais industrial, a Gabi trabalhava em uma empresa multinacional de logística, lidando com o desenvolvimento comercial, e a Sophia seguiu uma carreira na área financeira", conta Lívia.

Gabriela e Lívia são amigas de infância e nasceram em Porto Alegre. Conheceram Sophia, natural de Bagé, durante a graduação. Quando a marca começou a ser idealizada, há dois anos, Gabriela e Lívia deram o primeiro passo estudando o mercado de suplementação. Sophia ingressou no time em 2023, quando as demais sócias perceberam a necessidade de alguém focado na área financeira.



"Fui até a Califórnia para realizar pesquisas e entender o que estava acontecendo lá. A partir disso, passamos a entender quais eram as principais necessidades deste mercado e começamos a pensar em soluções ", explica Lívia. As amigas começaram a desenvolver formulações e decidiram focar em uma linha de suplementos clean label desde o início. "A ideia sempre foi usar o mínimo de ingredientes possível, de alta qualidade e sem aditivos químicos. Além disso, sempre tivemos como pilar a transparência com o consumidor no processo produtivo", relata.



Toda a produção da Bhava é em São Paulo. No início do processo, as sócias encontraram uma indústria para terceirizar a produção dos suplementos, concluindo que era a melhor abordagem para o negócio. "Desenvolvemos a fórmula, realizamos todos os testes de qualidade e sabor", explica Lívia. Ela menciona que o principal desafio inicial foi a distância, pois as formulações eram enviadas de São Paulo para o Rio Grande do Sul para testes e ajustes necessários.