Vinícola de Canela lança linha inspirada em pets e destina vendas para causa animal

A vitivinícola Jolimont, localizada em Canela, na Serra Gaúcha, lançou, em outubro de 2023, a Jolipets, uma linha de vinhos que destina parte de suas vendas a ONGs que apoiam a causa animal. Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a marca decidiu relançar a linha e doar 20% das vendas para instituições que atuam no resgate e acolhimento de animais. Os rótulos da coleção estampam os sete pets adotados pela Jolimont: os gatos Stout, Lusita, Amália e Jolie, e os cães Chardonnay, Francesca e Safira.



“A primeira que adotamos foi a Amália. Trouxemos ela para o nosso escritório em Caxias do Sul, onde fica nossa sede administrativa. Sempre tivemos essa ligação com os animais, gostamos bastante deles e, querendo ou não, eles trazem um desestresse para a equipe durante o trabalho. Acabam nos ajudando muito mais do que nós a eles ”, comenta Wagner Manetti Motta, CEO da Jolimont. A edição especial Jolipets conta com seis rótulos: tinto suave, rosé suave, rosé seco, merlot seco, branco seco e branco suave.

De acordo com Wagner, além de contribuir financeiramente com organizações, a nova linha traz a história dos companheiros de quatro patas que vivem nos dois endereços da vitivinícola. “Depois das enchentes, muitos animais ficaram abandonados e resolvemos adotar mais um gato aqui em Caxias. Na vinícola, quando arrumamos o pavilhão, havia duas cadelas abandonadas que ficaram por lá, Francesca e Safira. A Chardonnay foi deixada por alguém que passou de carro e a pegamos também”, conta.



Segundo o CEO, o público recebeu de forma positiva a ação. Ainda em 2023, a Jolimont destinou R$ 8 mil para o Instituto Patinhas, uma ONG de proteção animal localizada em Caxias do Sul. “As vendas estão boas, porque é um produto de qualidade que ajuda uma causa social. Relançamos a linha e estamos vendo um aumento nas vendas”, afirma.

A Jolimont recebe atualmente mais de 200 mil visitantes em sua vinícola, em Canela, e oferece opções variadas de atividades, como piqueniques e passeios. Segundo Wagner, devido às enchentes, o movimento de turistas em Gramado e Canela diminuiu consideravelmente, afetando as vendas nas lojas físicas. "Fomos afetados dessa forma, mas, em compensação, as vendas online estão indo muito bem", relata Wagner.