Chef uruguaio está à frente da primeira parrilla do Mercado Público de Porto Alegre

Localizado no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, o Ríncon 74 (@rincon74poa), restaurante que é a primeira parrilla do tradicional espaço, abriu as portas em novembro de 2023. Darwin Mariño Santana, chef uruguaio responsável pela cozinha do estabelecimento, acompanhou o negócio desde a concepção do projeto até a inauguração.

O restaurante estava previsto para abrir em 2013, mas teve sua abertura adiada devido ao incêndio devastador que atingiu o Mercado Público naquele mesmo ano. O segundo andar foi reaberto apenas em 2022. "Tivemos algumas burocracias, o que atrasou consideravelmente nosso processo de abertura. Ainda assim, conseguimos concluir as obras em apenas três meses após a liberação final em agosto em 2023", compartilha Darwin.

Além da parrilla, a operação conta com outros pratos e sobremesas típicas uruguaias EVANDRO OLIVEIRA/JC

Com um assador uruguaio comandando a parrilla, o restaurante tem influências da culinária argentina e uruguaia, além de possuir releituras de pratos típicos gaúchos. "É uma experiência maravilhosa ser a primeira parrilla do Mercado. Cada vez que penso nisso, me arrepio. Não apenas porque amo essa culinária, mas também porque é um marco histórico para o lugar. Acompanhei de perto esse projeto por mais de uma década, então, ver isso se concretizar é um grande passo na minha carreira", relata o chef, que anteriormente atuou por 12 anos no Naval, restaurante também localizado no Mercado Público.

Com 27 anos de experiência como chef de cozinha e 15 anos dedicados ao Brasil, Darwin destaca a autenticidade da parrilla uruguaia no Ríncon 74. " Nosso diferencial está na qualidade dos cortes, influenciada pelo solo e clima uruguaios . Aqui, nossos clientes podem desfrutar de pratos como o entrecot uruguaio, corte de uma raça nobre de Angus que recomendo pessoalmente", comenta.

Segundo Darwin, a parrilla se popularizou fora do Uruguai há muitos anos, em países como Espanha e Estados Unidos. "Na Argentina, faz-se uma parecida com a nossa. A diferença é que no Uruguai só utilizávamos lenha para assar e, hoje, devido a questões ambientais, deixamos de usar lenhas específicas nativas, então passamos a usar carvão", conta.

O restaurante, revestido por tijolos ingleses, com pé direito alto, portas grandes e janelas com vista para o Paço Municipal de Porto Alegre, comporta cerca de 70 pessoas. Além do entrecot, os destaques do cardápio são a tira de costela dianteira, com opção para uma ou duas pessoas, carré de cordeiro e a picanha Black Angus. "Oferecemos sobremesas típicas uruguaias e pratos como o Arroz de Carroceiro, que traz um toque diferenciado à nossa oferta", explica. As entradas partem de R$ 19,50 e os assados custam entre R$ 49,00 e R$ 239,00.

O espaço abriu as portas no Mercado Público de Porto Alegre em novembro de 2023 EVANDRO OLIVEIRA/JC

Atualmente, o restaurante funciona de segunda-feira a sábado, das 11h às 18h, e aos domingos das 11h às 16h. Antes das enchentes que atingiram Porto Alegre, com o Mercado Público funcionando à noite, o estabelecimento operava até as 22h. "Apesar desses contratempos, estamos vendo um retorno muito positivo. Muitos clientes habituais continuam nos visitando, o que é muito bom. Há dias em que superamos o movimento anterior às enchentes", compara Darwin, revelando seus planos para o futuro. "Pretendo continuar aqui em Porto Alegre. Acredito que este seja o meu destino final, minha aposentadoria. Este Mercado e esta cidade já se tornaram parte de mim. Sinto-me em casa aqui", celebra o chef.