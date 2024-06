Após 35 dias fechado e prejuízo de R$ 300 mil, Espaço Cultural 512 reabre nesta sexta-feira

Stéfani Rodrigues

07 Junho 2024

De acordo com o sócio do local, Guilherme Carlin, a noite será de celebração e resistência

Depois de 35 dias fechado em decorrência das enchentes, a noite desta sexta-feira (7) é de festa e comemoração no Espaço Cultural 512. A noite de celebração e cultura que marcará a reabertura da casa terá show com a fanfarra Bate Sopra, o baile de Téo & Os Camaleões e a DJ Marigdas. De acordo com Guilherme Carlin, sócio do local, as perdas causadas pela água se estendem a mobiliários, obras de arte, insumos, equipamentos de refrigeração, computadores, equipamentos de som e danos à própria estrutura do imóvel, que foi invadido por cerca de 1,5m de água. Somando as reposições, os consertos e os dias fechados, a estimativa do empresário é de um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil. Na última quarta-feira (5), o local lançou uma campanha de apoio por meio da plataforma Apoia.se para a reestruturação da casa. “Esse apoio tem sido muito gratificante, pois vemos como nosso trabalho ao longo de 17 anos impacta a vida das pessoas, o quanto as pessoas têm suas memórias afetivas ligadas ao espaço”, conta Guilherme.