Café que celebra arte urbana de Porto Alegre abre em novo ponto no entorno da Redenção

celebrar a arte urbana de Porto Alegre, está de casa nova. A cafeteria deixa o ponto da rua Vieira de Castro para se estabelecer a poucos metros, na avenida Venâncio Aires, nº 1031. A operação, que tem como foco os cafés especiais e um cardápio enxuto, teve a abertura adiada em função das enchentes. Pouco mais de um mês após a previsão inicial de inauguração, o negócio começa a operar na próxima segunda-feira (10). Porto Farrô , negócio que começou a operar em 2021 com a proposta, está de casa nova. A cafeteria deixa o ponto da rua Vieira de Castro para se estabelecer a poucos metros, na avenida Venâncio Aires, nº 1031. A operação, que tem como foco os cafés especiais e um cardápio enxuto, teve a abertura adiada em função das enchentes. Pouco mais de um mês após a previsão inicial de inauguração, o negócio começa a operar na próxima segunda-feira (10).

Lucas Eibs, sócio do Porto Farrô, conta que a mudança de ponto veio a partir do amadurecimento da marca, que celebrou três anos no mercado neste mês. "Quando estávamos para completar três anos, vimos que estávamos estagnados em uma linha ok, mas não tinha como crescer estando lá. Como negócio, víamos que todo mês estava muito bom, mas não tinha como dar um passo além", lembra o empreendedor, que tomou a decisão de migrar para um ponto com mais espaço. Agora, a nova operação, que fica em um amplo pavilhão, comporta cerca de 20 lugares a mais que a antiga unidade, podendo receber cerca de 60 clientes. "Pensamos em mudar para um espaço onde a gente pudesse ter mais visibilidade. No início, a ideia era ser um negócio pequeno mesmo, mas ele foi se mostrando um pouco maior. E a gente queria crescer, mas não conseguia", reflete.

Um dos pilares do Porto Farrô é celebrar a arte de Porto Alegre THAYNÁ WEISSBACH/JC

Apesar da mudança, o espaço mantém as características do antigo ponto, celebrando a arte urbana de Porto Alegre em todas as paredes e com um grafite do artista Jackson Brum (@jacksonbrum) na fachada. A cafeteria também conta com um mezanino pensado para receber eventos culturais. "Conseguimos achar esse lugar que nos permite ter mais espaço físico e resolver várias coisas que lá não conseguíamos. Como nosso conceito está atrelado à arte, pensamos em fazer encontros de poesia. Lá, por ser uma casa muito pequena e setorizada, não conseguíamos reunir pessoas. Tinha essa limitação", compara o empreendedor, destacando que permanecer no entorno do Parque Farroupilha, que empresta seu nome ao negócio, era fundamental. "Isso é algo que para nós era obrigatório. Não fazia sentido sair desse eixo entre Bom Fim, Cidade Baixa e Farroupilha, mas principalmente do bairro Farroupilha, que é um bairro pequeno, mas é toda a nossa identidade", diz Lucas.

operação temporária do La Cabane na cafeteria Limão Bergamota. O ponto na Vieira de Castro foi fechado em 20 de abril para a mudança do negócio. No entanto, com a tragédia climática que atingiu Porto Alegre no início de maio, a inauguração foi adiada. "Acabou virando quase dois meses. Já tínhamos feito tanto a previsão financeira, quanto de funcionamento. Temos muitos clientes que são frequentes, que contam com a gente, e que estão órfãos. Tínhamos feito todo esse cálculo para ficar esses 20 dias fechados", afirma Lucas sobre as adversidades trazidas pelo momento. "Dentro do todo, nem nos consideramos afetados, porque a realidade das pessoas é muito cruel e muito mais ampla. Mas, de certa forma, fomos atingidos indiretamente com pelo menos três prestadores que foram afetados que estavam trabalhando na obra", pondera o empreendedor, que doou o café que estava parado no estoque para a

O novo ponto na avenida Venâncio Aires segue celebrando a arte urbana de Porto Alegre THAYNÁ WEISSBACH/JC

Para Lucas, celebrar Porto Alegre, como é a proposta do Porto Farrô, torna-se ainda mais importante neste momento. "Porto Farrô é a junção de Porto Alegre e Farroupilha, em alusão ao bairro. Nosso propósito sempre foi valorizar o que é daqui, tanto nos itens do cardápio, quanto na arte urbana, enaltecendo artistas da cena local de Porto Alegre . Geralmente, buscamos referências fora do Estado e até do País. Então, a ideia do Farrô é mostrar que aqui temos muito a mostrar. Diante dos últimos episódios, essa premissa ganhou ainda mais força, pois sabemos da importância da retomada cultural e econômica para nossa cidade e nosso Estado, que foi duramente atingido pelas enchentes", pondera Lucas.

Com cardápio enxuto e atento à gastronomia vegana, o café segue sendo o principal foco do Porto Farrô THAYNÁ WEISSBACH/JC

Cardápio com destaque para itens veganos

Assim como o ambiente, o cardápio do negócio segue na mesma proposta do antigo ponto. "A nossa ideia sempre foi ser algo muito enxuto no cardápio, porque o objetivo é que o café seja o protagonista e tenha alguns acompanhamentos salgados e doces. Mas, ainda assim, conseguimos passar um pouco do que consideramos ideal e incluímos mais uns itens de salgados e de doces", explica o empreendedor, que adicionou cerca de cinco novos itens ao cardápio e novos preparos de café. Entre os destaques, está o foco para quitutes veganos, como o alfajor com doce de leite de castanha de caju que está em fase de testes. "Um olhar quase meio a meio para veganos e não veganos, criando coisas legais e não só restritivas", explica.

A operação é de segunda-feira a sábado, das 8h30min às 19h THAYNÁ WEISSBACH/JC

Endereço e horário de funcionamento do Porto Farrô

A nova unidade do Porto Farrô fica na avenida Venâncio Aires, nº 1031, e abre as portas na próxima segunda-feira (10). O funcionamento será de segunda a sábado, das 8h30min às 19h.