Cafeteria alagada no Quarto Distrito opera de forma colaborativa em café da Zona Sul

A região do Quarto Distrito de Porto Alegre foi uma das mais afetadas pela enchente na Capital. Diversos negócios que operam na região estão alagados e ainda sem previsão de retomada. Um deles é o café La Cabane, negócio que tem como proposta ser um refúgio no meio da cidade. Com a água tomando a rua Conde de Porto Alegre, nº 386, onde fica a cafeteria, o La Cabane operará, neste fim de semana, no Limão Bergamota, espaço que fica na avenida Arlindo Pasqualini, nº 135, na Zona Sul.



Roberta Falleiro, proprietária do La Cabane, conta que deixou a operação no dia 4 de maio, sábado, com a água pelo joelho. Desde então, não voltou ao negócio. “Na quarta-feira, um cliente que vai toda semana no café me mandou uma mensagem falando para colocar as coisas para cima que a água estava subindo. Não botei fé, achei que não ia subir. Na sexta-feira, resolvi não abrir e decidi colocar tudo para cima. Tive ajuda de amigos. A única que não dava para subir era o piano, que é centenário e era do meu avô. Um dos guris encasquetou e conseguimos colocar o pallet, dando alguma distância entre o piso e o piano, que não vai ser suficiente”, lembra, destacando a dificuldade de viver algo assim. “É muito difícil sair, deixar tudo para trás, tudo que tu construíste. Tem muita coisa intangível no material, que é toda nossa dedicação, todo nosso sonho”, lamenta.

Vendo as dificuldades de Roberta frente ao momento adverso das enchentes em Porto Alegre, Juliana Juliana Sleupjes, proprietária do Limão Bergamota, espaço de café e almoço na Zona Sul, decidiu acolher a parceira de segmento. A empreendedora conta que não foi afetada pelas cheias em seu negócio de forma direta, ficou sem água por três dias, mas conseguiu manter a operação. Por isso, direcionou seus esforços para fortalecer a La Cabane. As duas fazem parte de um grupo de cafeterias com foco em cafés especiais em Porto Alegre. “Nós tínhamos nos visto só quatro vezes antes, mas temos alguns sonhos em comum, como fazer um coletivo de cafés. Mandei um áudio para ela e ela prontamente aceitou”, conta Juliana, que se define como uma madrinha na iniciativa. “Eu disse: vou te amadrinhar nessa corrente”, conta.



Neste sábado (18) e domingo (19), o La Cabane chega à Zona Sul. A fusão das operações será das 14h às 19h e todo o faturamento do período será revertido para a reconstrução da cafeteria do Quarto Distrito . Os clientes encontrarão um cardápio com itens dos dois negócios. Os carros-chefes do La Cabane, como o pão de queijo, o croque monsieur e a rabanada estarão disponíveis. “Tenho uma comunidade de clientes que amam a casinha, que são do bairro e que agora não tem onde ir. Estamos tentando, embora seja no extremo oposto da cidade, que venham. Muitos clientes já disseram que vem, para ter essa sensação de que não acabou. Embora quando a Ju me mandou mensagem, eu já não sabia se não tinha acabado, falo que ela me resgatou da lama, literalmente”, emociona-se Roberta, contando que, através da doação do empreendedor Lucas Eibs, do Porto Farrô, servirá o seu café no fim de semana. "Consegui trazer meu fornecedor de café, que é o Abuela, também do Quarto Distrito, que foi afetado. Vamos conseguir fortalecer a marca deles de alguma forma. Estamos nos unindo, que é o que todo mundo está dizendo que é o que vamos tirar de bom deste momento", afirma.

Juliana conta que a iniciativa faz parte de outras do Limão Bergamota frente à tragédia climática que assola o Estado. O espaço tem recebido brinquedos destinados a atividades em abrigos e também está organizando lavanderias solidárias com moradores do bairro. "Acho que pelo nosso propósito, nossos clientes entendem e abraçam tudo. Tenho vários clientes-anjo. Eles fazem muita coisa efetivamente para ajudar, não é consumo por consumo", reflete Juliana, que acredita que a colaboração do o La Cabane também é um incentivo para a equipe da cafeteria. "Essa também é uma mensagem. Não pensei só na Roberta, mas na comunidade. Como está o psicológico dessa equipe sem saber se amanhã vai ter trabalho ou não. Essa equipe também precisa ser acolhida, saber que tem futuro, que as coisas vão ficar bem", pontua.

Para as empreendedoras, a iniciativa pode servir de exemplo para que outros negócios neste momento. "Se cada cafeteria abraçar outra, vai todo mundo sair mais forte", acredita Juliana.

Informações gerais sobre o La Cabane no Limão Bergamota

A operação conjunta será neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de maio, das 14h às 19h. O Limão Bergamota fica na avenida Alindo Pasqualini, nº 135, na Zona Sul de Porto Alegre.