Plataforma faz mapeamento para encontrar pets perdidos nas enchentes no RS

Uma ferramenta de busca organizada e assertiva, pensada para auxiliar os tutores que perderam seus pets em meio às enchentes. Foi pensando em atingir isso que Felipe Tocchetto, com uma equipe de 30 voluntários, criou o site acheseupetrs.com.br. A iniciativa oferece uma ferramenta que permite que os tutores procurem seus animais por cor, sexo, raça, local onde foi visto pela última vez e até pelo mesmo nome.



Felipe é formado em Sistemas de Informação na Universidade Franciscana de Santa Maria e sempre trabalhou na área da tecnologia. Além disso, ele é engajado na causa animal. Foi trabalhando como voluntário nos primeiros dias de enchente que ele percebeu que poderia usar sua expertise para ajudar os desabrigados que perderam seus animais de estimação.



“Trabalhei como voluntário fazendo triagem de doação e direcionando as pessoas para os abrigos, e chegava muita gente com animais desaparecidos. Em seguida começaram a aparecer muitos perfis de rede social com fotos desses animais. Esses perfis se proliferam e era uma quantidade gigantesca de informação. A pessoa que já está nessa condição não vai conseguir procurar seu animal, até porque as redes sociais não vão permitir um mecanismo de pesquisa mais assertivo”, explica.

Assim, Felipe resolveu reunir todas essas informações presentes nas redes sociais e adicionar em um banco de dados, que permitisse ao usuário uma busca mais simples e efetiva. Ao invés de procurar em inúmeros perfis dedicados ao resgate dos animais, agora os donos de pets poderiam buscar seus animais em um único lugar.



Rapidamente, ele reuniu voluntários de todo Brasil para auxiliá-lo na tarefa. Atualmente, com um pouco mais de uma semana de projeto, o acheseupetrs.com.br conta com uma equipe de mais de 30 pessoas engajadas na causa.



“Acabei caindo em outro problema: a quantidade de informações que estavam sendo geradas era muito grande. Logo vi que não ia conseguir fazer isso sozinho e comecei a postar nas redes sociais pedindo ajuda voluntária. Rapidamente, conseguimos pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo,do interior do Estado e pessoas aqui de Porto Alegre que começaram a ajudar no cadastramento desses animais”, afirma.



Além disso, a equipe do Ache seu Pet está em contato com outros sites similares para unificar o banco de dados e, assim, facilitar a busca de todos. Entre eles estão as iniciativas: meubichotasalvopoa.com.br, perdidogs.com.br, petmapa.com.br, petsrs.com.br, app.ajuders.com.br, encontreseupetpoa.org, acheseupetrs.com.br e tinyurl.com/sosrspets.