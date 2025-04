Primeira UTI pet de Porto Alegre é aposta de rede nacional de centros veterinários

A WeVets, centro veterinário que conta com duas unidades em Porto Alegre, inaugurou, recentemente, a primeira UTI pet com ventilação mecânica 24 horas da capital gaúcha. A novidade conta com 20 especialidades, como cardiologia, neurologia, oncologia, pneumologia, nefrologia com hemodiálise, e comporta 4 mil atendimentos mensais de alta complexidade. A marca, presente também em São Paulo, realizou mais de 40 mil atendimentos na Capital e aposta no mercado gaúcho para receber inovações do segmento pet.

Rodrigo Gatti, CEO da WeVets, explica que a iniciativa exigiu pesquisas, já que o atendimento veterinário de alta complexidade ainda é pouco explorado no mercado nacional. "A WeVets sempre focou na média e alta complexidade, nas especialidades e nos tratamentos intensivos. Investimos na UTI há uns dois anos, começamos do zero. Fomos atrás dos professores e doutores das faculdades. É uma prática pouco difundida no Brasil como um todo. Na época, o serviço existia em pouco hospitais de São Paulo. Trouxemos os professores, incubamos, fizemos as escolhas dos equipamentos, investimos e formamos o time de Porto Alegre", explica o CEO.

Hoje, as duas unidades de Porto Alegre registram cerca de 1 mil atendimentos mensais, sendo 75% cães e 25% gatos. Na UTI, que fica na unidade da Nilo Peçanha, nº 2433, a cada três leitos, dois veterinários intesivistas estarão dedicados ao atendimento dos pets. Rodrigo explica que o diferencial da iniciativa da WeVets está em oferecer o serviço de forma constante. "Diferentemente de outros hospitais que possuem o serviço de maneira não perene, porque a demanda às vezes é baixa", pontua o CEO, destacando que trazer inovação para esse mercado é desafiador. "Inovar sempre é difícil em qualquer mercado. Mas na saúde, de maneira geral, mais ainda. O mercado pet é muito grande: tem o varejo, a indústria, parte de planos de saúde, hospitais. O mercado pet recebeu muito investimento e inovação, sobretudo na parte do varejo. Agora, chegou a vez da saúde. No entanto, inovar em saúde é sempre mais difícil. A adoção de tecnologias na área da saúde é a mais lenta de quase todos os mercados", reflete. Para investir no segmento, a premissa é a mesma da saúde humana, garante Rodrigo. "O que estamos construindo é olhar o mercado de saúde humana, ver as práticas e ver se funciona para o pet. Pegamos esses professores que acompanham os doutores da medicina humana, aprendem a prática, testam e protocolam para os demais."

Apesar do maior mercado da WeVets, hoje, estar em São Paulo, Rodrigo destaca as raízes gaúchas da empresa, afinidade que fez com que a marca apostasse na capital gaúcha para receber inovações. "A WeVets nasceu em Porto Alegre, da fusão de alguns hospitais veterinários, e depois foi trazendo investimentos para ficar sob uma bandeira só, de maneira escalável. A escolha por Porto Alegre foi muito natural, já estávamos na praça. Além disso, Porto Alegre, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, é a capital que tem maior concentração de pets-alvo, que é com a renda A e B ", afirma o CEO do negócio.

Mesmo que o serviço de UTI, conforme o CEO do negócio, raramente seja coberto pelos planos de saúde, a aceitação do público foi positiva e orgânica. "Foi muito positivo, porque já temos o serviço hospitalar. A UTI é quando o caso fica mais grave, uma continuidade do serviço. A aceitação é boa, porque é inovador, embora caro ainda, mas ele serve muito para outros veterinários, donos de clinicas menores, que não têm esse serviço e conseguem se apoiar na gente. O nome WeVets é justamente por isso, porque apoiamos os outros veterinários", define.

A WeVets conta com duas unidades em Porto Alegre. Na avenida Nilo Peçanha, nº 2433, no bairro Petrópolis, opera 24 horas e é onde está alocado o a unidade de tratamento intensivo. A unidade do bairro Rio Branco, na rua Mariante, nº 1031, também opera 24 horas.