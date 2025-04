Indústria têxtil do interior do RS consolida negócios de moda que atravessam décadas

A indústria têxtil e a consequente cadeia produtiva da moda são importantes pilares econômicos. Conforme a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o segmento compreende 25,3 mil empresas no País e registrou faturamento de R$ 212,6 bilhões em 2024, ante R$ 203,9 bilhões de 2023. No Rio Grande do Sul, diversas empresas do segmento atravessam décadas em constante renovação. A Rala Bela, marca focada em moda fitness e casual, está de portas abertas em Bom Princípio, município que fica a 76 km de Porto Alegre, desde 1992.

Marines Winter Luft, diretora criativa e CEO da Rala Bela, conta que o negócio surgiu a partir de uma necessidade de se colocar no mercado de trabalho. "Comecei inicialmente a empreender por ser uma necessidade de trabalho, em um momento em que as oportunidades de emprego eram limitadas. Com o tempo, descobri uma paixão tão grande pelo que fazia que isso se transformou no meu sonho e no desejo de construir meu próprio negócio", lembra a empreendedora, que iniciou a trajetória da marca com as próprias mãos. "Comecei sozinha, confeccionando peças sob medida e viajando de ônibus até Porto Alegre para adquirir tecidos e aviamentos. Nessas idas e vindas, aproveitava para oferecer meus produtos às lojas da região. Aos poucos, o negócio foi ganhando forma, e as primeiras colaboradoras que se juntaram a mim foram da minha própria família."

A marca, que ficou conhecida pelo foco no segmento fitness, surgiu produzindo peças que, hoje, têm bastante destaque no mercado: a moda casual confortável. "Desde o início, tivemos a visão de inovar, introduzindo a confecção de minicoleções de peças focadas no dia a dia, que hoje é conhecida como a moda casual comfy. Mais tarde, investimos no segmento fitness, que se tornou nosso maior foco. Com muita determinação, força de vontade e o apoio da minha família, conseguimos transformar esse sonho em uma marca sólida e de sucesso", orgulha-se.

Hoje, a empresa de 33 anos conta com 130 colaboradores e dois pontos de produção: a fábrica matriz na cidade de origem, Bom Princípio, e uma filial de produção de costura em Barão. A produção anual da Rala Bela é de 170 mil peças, que são vendidas especialmente no modelo B2B com foco em lojas multimarcas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além das exportações para o Paraguai. "Ainda, conseguimos atender nosso consumidor final com a nossa loja online, que entrega para todo o Brasil."

Ao longo de três décadas, o mercado de moda mudou muito com a chegada de diversas novas marcas, além da concorrência de produtos de outros países. Para manter a relevância e competitividade, a empreendedora acredita que o segredo está na relação com a clientela. "A chave é ouvir as pessoas. Moda é sobre entender o comportamento e o estilo de vida, mais do que seguir tendências. Pesquisamos as tendências, mas adaptamos à marca e ao nosso público. Prestar atenção no que as mulheres sentem, desejam e vivem ajuda a marca a se renovar e se comunicar de forma verdadeira, sem perder sua essência. Tudo isso vai além da peça de roupa, criamos uma conexão de confiança. Por isso, queremos mostrar cada vez mais tudo que está por trás da marca, principalmente as pessoas que estão por trás de cada detalhe do processo", diz Marines, que enxerga nas constantes mudanças o principal ponto de atenção para uma marca longeva. "O principal desafio é se manter relevante em meio às mudanças do comportamento do consumidor, das tendências e da própria economia. É preciso ter humildade para aprender com o mercado, ouvir as clientes e coragem para se reinventar, sempre mantendo a essência da marca", conclui.

A exigência do consumidor e a própria forma de venda passaram por mudanças significativas desde 1992, pontua Marines. "Hoje, empreender em moda exige qualidade e consistência. O consumidor está cada vez mais informado, e espera autenticidade, propósito e qualidade em cada compra. Além disso, o mercado exige que as marcas sejam criativas não só no produto, mas na experiência de compra, comunicação e relacionamento. Manter isso alinhado, sem perder eficiência no operacional e controle de custos, é um desafio", garante.

Olhando para as três décadas, Marines compartilha o principal segredo para comandar um Negócio Raiz. "Muito amor pelo que faz, otimismo para encarar os desafios, dedicação para manter o foco e persistência para superar os obstáculos. É essencial lembrar que não estamos sozinhos: estamos ao lado de pessoas que compartilham o mesmo sonho e que trazem suas próprias inspirações para somar a nossa história", afirma.