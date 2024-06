Espaço 512 anuncia reabertura e campanha de ReExistência

Após ser duramente atingido pelas enchentes de maio, o Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512) está lançando uma campanha de apoio para a reestruturação da casa. O local foi inundado em quase 1,5m e teve perda de móveis, equipamentos de som, equipamentos de cozinha, obras de arte, insumos e danos no próprio imóvel. O prejuízo ainda está sendo contabilizado, mas já passa dos R$ 200 mil.



Além disso, o Espaço irá reabrir nesta sexta-feira (7) a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 25,00 para a noite com show em dose dupla com a fanfarra Bate Sopra e o baile dos Téo & Os Camaleões. Os eventos de reabertura também fazem parte da campanha para reerguer a casa.



A campanha, lançada através da plataforma Apoia.se, possui três metas: R$ 50 mil para o pagamento de reparos imediatos necessários para abrir a casa e operar de sexta a domingo; R$ 100 mil para fazer também melhorias estruturais no telhado, pintura e ainda voltar a abrir de quinta a domingo; e ainda uma meta de R$ 150 mil para equipar melhor o espaço e abrir de segunda a domingo como ponto de cultura, fomentando ainda mais a cultura independente de Porto Alegre. A campanha oferece diferentes contrapartidas que incluem ingressos para a casa, drinks cortesia e ainda a possibilidade de utilizar o quintal do espaço para fazer festas exclusivas.



No sábado, acontece o tradicional Baile Brasa com DJ Kafu Silva, DJ Fausto Barbosa e DJ Vagner Medeiros. Domingo, acontece o clássico forró com a banda Baião de Cordel.