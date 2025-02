Inspirado no avô, empreendedor abre restaurante de gastronomia italiana em food hall de Porto Alegre

Quem chega ao Food Hall Country, no shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, vê na fachada da nova operação gastronômica um mural de fotos de família. Isso porque remontar a história da família e, principalmente do avô, é o objetivo do empreendedor Emmanoel Angelini, nome por trás do Angelini, nova operação de culinária italiana da Capital.

O empreendedor levou o sobrenome para o negócio, que é uma homenagem à família. "O restaurante nasceu para homenagear o meu avô, que tem o mesmo nome que eu: Emmanoel Angelini. Não o conheci, ele morreu quando eu tinha um mês de vida. Fizemos um mural com as fotos de família, porque a ideia é que seja um restaurante familiar", conta sobre o conceito familiar da operação, que se estende também aos colaboradores. "O Evandro a Júlia, que é a chef de cozinha, são um casal. O clima é familiar, e respeitamos bastante a técnica e tradição italiana", garante.

Antes do Angelini, Emmanoel comandou uma operação temporária no mesmo food hall. Foi a partir desta experiência que a oportunidade de estruturar o novo negócio surgiu. "Em 2021, surgiu a oportunidade de vir para cá, quando ainda era gestão do Dado Bier. Fui convidado para ficar dois meses aqui, com outra marca. Fomos ficando e fazendo eventos. A Le Moustache, que era a empresa que existia, se dividiu entre Orchestra, que faz os eventos, e o Angilini, que é o restaurante que é uma homenagem para o meu avô. No fim do ano passado, estava aqui olhando para o restaurante pensando que ele estava sem propósito, porque ele começou de um jeito muito inesperado. Foi um convite, fomos ficando, a galera gostando, mas não estava bom o suficiente", lembra sobre o momento que firmou os pés na tradição italiana para inaugurar o Angelini em janeiro deste ano. " Gosto de fazer comida italiana e lembrei do meu avô. Achei que era um bom storytelling e, ao mesmo tempo, uma forma de homenagear a minha família . A vida de cozinheiro, chef, é difícil, e achei que fazer essa retribuição seria legal", completa Emmanoel.

O empreendedor destaca que um dos principais desafios do negócio é fazer com o que o público entenda que existe uma gastronomia diferente dos fast foods em um shopping. "As pessoas vêm no Food Hall Country pelo espaço. E eu queria que elas soubessem que tem uma joiazinha aqui. Temos um cuidado muito grande com a comida e com a qualidade das coisas. Essa é a nossa principal diferença. Hoje, já é uma pauta meio batida, mas, estar dentro de um shopping e cuidar disso as pessoas, não imaginam", considera.

No Angelini, praticamente todos os itens são produzidos por lá. Os pratos são criados por Emmanoel, que conta com a parceria de Júlia Costa no comando da cozinha. "Criamos uma conexão muito boa. O trabalho dela é fora da curva, ela é muito boa", afirma o empreendedor, revelando que o nhoque com ragu de ossobuco tem ganhado destaque nos pedidos da clientela. "É uma receita bem familiar. Tu te sentes em casa", garante. O tortei com molho de nata também tem sido carro-chefe no primeiro mês de operação. "O principal motivo é que o recheio é muito bom, a galera gosta muito. É um prato muito minimalista: nata, nozes e o recheio de moranga com bastante especiaria, como canela, páprica. Fica muito temperado", explica.

O cardápio, garante Emmanoel, aposta em clássicos bem executados e com atenção aos detalhes. "Flerto entre o clássico e o brega, porque, às vezes, as coisas saem de moda, mas vamos muito no clássico", diz. O espaço, durante o horário de almoço, oferece um buffet, que opera de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min. "Tentamos fazer o melhor possível. Está sendo bem boa a receptividade, está todo mundo bem orgulhoso", afirma. À noite, o Angelini opera com sistema à la carte.

Resgate da tradição familiar

Na fachada do Angelini, um mural com fotos de família é um dos orgulhos de Emmanoel. O processo de desenvolver a marca foi uma forma do empreendedor se aproximar da história de seu avô para homenageá-lo na operação. "Várias pessoas me falaram sobre a personalidade do meu avô, que era uma pessoa correta, íntegra, e isso é unânime. Era um cara muito correto. Na decoração, tem um fusca, ele era viciado em carro. A ideia é que essas características reflitam na comida, na seriedade, no cuidado. Passei duas semanas com álbuns de fotos, e fizemos essa colagem. Foi um trabalho bem legal, de contar essa história de alguém que me queria muito e não pôde conviver comigo. Essa é a homenagem", diz o empreendedor.

O mural de fotos de família na fachada reforça o conceito do negócio ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Nova gestão Food Hall Country

No fim de 2024, a Dado Bier, até então responsável pelo espaço gastronômico do Bourbon Country, saiu da gestão. Repaginado, o Food Hall Country apostou em novas operações, como o Angelini. Emmanoel conta que é positiva a parceria entre os empreendedores que comandam negócios no espaço. "Trabalhamos juntos para melhorar o espaço como um todo, porque todo mundo já entendeu que as pessoas vêm pelo espaço. Então, se cada um melhorar dentro da sua proposta, é bom para todos", percebe Emmanoel, que espera angariar mais clientes fiéis para a operação. "Queria que mais pessoas soubessem o trabalho legal que fazermos aqui, que é um trabalho de entusiasmo. Tem que pagar conta, boletos, mas beira a poesia. Acordar com propósito, trabalhar feliz, isso que me motiva. Queremos surpreender, ao mesmo tempo que queremos confortar. A surpresa é vir num shopping e ter alguém abrindo massa, ter a própria pasta, ter alguém fazendo polenta do zero", orgulha-se.

Endereço e horário de funcionamento do Angelini

O Angelini fica no Fodd Hall Country, no Bourbon Country, na avenida Túlio de Rose, nº 80, em Porto Alegre. O funcionamento é de terça a quinta-feira, das 11h30min às 22h30min. Sextas e sábados, das 11h30min às 23h. Aos domingos, a operação é das 12h às 16h. Saiba mais no Instagram (@angelini.poa).