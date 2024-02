Italiano abre operação e aposta no brioche com gelato em Porto Alegre

Morador da capital gaúcha desde 2013, Paolo Cannata começou a empreender de forma um tanto inusitada: abrindo as portas da própria casa. Natural da Sicília, na Itália, Paolo é o nome por trás do Med Gastro Giardino Mediterrâneo, restaurante que opera desde 2017 com o conceito de slow food.

Paolo mudou-se para o Brasil há 11 anos para viver com a ex-esposa e o filho. Após o divórcio, optou por permanecer em solo gaúcho para ficar perto da família, e o empreendedorismo, com foco na gastronomia, foi uma escolha natural a seguir. “Aqui também é minha residência pessoal. Desde 2017, abro minha cozinha e meu espaço ao público. Comecei na rua Gonçalo de Carvalho, mas tive que sair de lá durante a pandemia e encontrei esse casarão, que reformei junto a amigos, preservando suas características intrínsecas e sua história, em conjunto com as saudades da minha ilha, criando peça a peça e usando materiais de reciclagem”, lembra.

LEIA TAMBÉM > Pastelaria famosa no delivery abre loja física em Porto Alegre

Apesar do tempero italiano estar presente em todas as receitas do restaurante, Paolo quis oferecer aos porto-alegrenses mais referências de seu país. Há cerca de quatro meses, incorporou um novo braço ao negócio: o Brioche Gelato. O objetivo da nova operação é trazer para a Capital um item comum em qualquer cafeteria e gelateria da Itália, como garante Paolo. “Usamos de manhã, para mergulhar no cappuccino, de tarde ou no almoço usamos com a granita siciliana, é muito comum lá”, afirma o empreendedor.

Assim como a cozinha do restaurante, todos os itens da gelateria são artesanais e com receitas próprias de Paolo, que faz questão de passar o ensinamento adiante para a equipe. “Só saí da produção quando vi que a equipe estava perfeita e evoluindo em harmonia. Agora, cuido da frente e do relacionamento com o público”, conta.

O Brioche Gelato conta com mais de 30 sabores, mas, em exposição, são sempre 16 opções. Os favoritos do público, garante Paolo, são os sabores de iogurte com geleia de bergamota e morango vegano . Os valores variam entre R$ 10,00, sendo o preço de uma bola de gelato do sabor do dia, até R$ 100,00, custo do quilo. Os itens podem ser adquiridos em casquinha, copo ou cesta e o cardápio também conta com opções sem açúcar.

LEIA TAMBÉM > Sorvete de pudim é novidade de marca especializada no doce em Porto Alegre

A gelateria segue o horário de funcionamento do restaurante, que opera de segunda- -feira a sábado, das 11h às 20h, mas o balcão do Brioche Gelato para venda direta na calçada fecha às 18h. Os itens ainda podem ser adquiridos dentro da casa.