Pastelaria famosa no delivery abre loja física em Porto Alegre

Parte da cena gastronômica da Capital desde 2015, o Luigi Pastéis Artesanais já se tornou a opção preferida de muitos porto-alegrenses quando o assunto é pastel. Porém, desde a pandemia, a pastelaria operava apenas com delivery, cenário que mudará em breve. Com inauguração marcada para esta sexta-feira (2), o Luigi Pastéis Artesanais volta a receber o público com atendimento presencial em uma nova sede na Cidade Baixa.

Idealizado por Gabriel Muniz e Francisco Schons, o negócio começou no modo raiz: na garagem de casa. "Queríamos empreender juntos, então pensamos 'o que a gente gosta de fazer?'. Gostava de comer, de cozinhar, então começamos a fazer dentro de casa, testando, atendendo os amigos próximos e o pessoal do bairro", lembra Gabriel sobre o início da operação, que ficava na zona norte de Porto Alegre.

Com a chegada da pandemia, em 2020, os sócios reestruturaram o negócio para atuar 100% por delivery. Foram abertas unidades em pontos estratégicos para expandir o raio de atuação da tele-entrega em Porto Alegre e na Região Metropolitana, como a loja de Alvorada, que ainda opera com delivery. "Foi um momento em que expandimos bastante a marca, conseguimos chegar em mais casas, atingir mais pessoas", afirma Gabriel. "Nós já trabalhávamos com delivery, então, quando chegou a pandemia, já tínhamos um entendimento disso, estávamos acostumados e conseguimos só melhorar", acrescenta Matheus Americo, gerente do Luigi.

Espaço para atendimento ao público

Com a retomada das operações presenciais, os sócios sentiram a necessidade de abrir um espaço para receber a clientela. " É natural que a gente queira voltar a atender com olho no olho. Aquela coisa do pastel feito na hora é sempre diferente ", afirma Gabriel.

A escolha pelo ponto, localizado na Travessa do Carmo, nº 64, na Cidade Baixa, também não foi por acaso. A dupla passou algum tempo em busca do local perfeito para acolher a nova operação, mas procuravam por algo diferente da maioria dos bares e restaurantes do bairro. "Aqui tem muito a ver com a gente. É um local aberto, podemos estar em contato com o céu, com o pôr-do-sol, com a rua. A ideia é que o pátio chegue muito próximo de um jardim, com muitas plantas, um lugar bem acolhedor", projeta Gabriel.

O espaço está situado em frente ao Largo Zumbi dos Palmares, ponto tradicional de Porto Alegre e que recebe uma das principais feiras da Capital. "É um local clássico de cultura, historicamente de muitos movimentos, manifestações, encontros. É muito especial estar aqui sabendo de toda essa representatividade, dessa importância", reflete Gabriel.

Um dos objetivos do espaço é, inclusive, fazer parte da agenda cultural do bairro, fomentando o circuito cultural e social da região. "Já até conversamos com outros empreendedores que estão há bastante tempo na rua, e a ideia é trazer mais restaurantes para esse lado da Cidade Baixa. Queremos criar um circuito, tornar um local para o pessoal vir no fim de tarde e tomar uma cerveja, como já é característica de outras ruas aqui da Cidade Baixa", expõe Gabriel.

O cardápio da operação terá todos os sabores já disponíveis no delivery, como o Guisa, carro-chefe do negócio, que leva carne moída, cebola caramelizada e cream cheese, no valor de R$ 35,90 na versão grande. São mais de 40 opções no menu, entre doces e salgados, mas a operação também terá novidades, como sabores novos e petiscos clássicos de boteco. Nas bebidas, a unidade terá chope em parceria com a Cervejaria Salva.

Com mesas ao ar livre, o espaço acomoda cerca de 60 pessoas e irá operar de terça-feira a domingo, das 11h às 23h30min.