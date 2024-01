Operando há cerca de dois meses, a Panificio Genaro é novidade no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Trabalhando na cozinha há 17 anos, Danilo Oliveira é o nome por trás da operação, que conta com mais de 10 tipos de pães no cardápio, todos artesanais e produzidos com fermentação natural.



A padaria não é o primeiro empreendimento de Danilo, que já comandou cozinhas de restaurantes, bares e eventos particulares. Por cerca de dois anos, o chef foi um dos sócios da Domênica Casa de Pães, operação que o fez mergulhar fundo no mundo das panificações.



Morador da região desde pequeno, o empreendedor sonha em tornar a Panificio uma parada essencial no dia a dia da vizinhança, como uma clássica padaria de bairro . “Me criei aqui, estudava no Colégio Americano, então é um meio de caminho de onde eu cresci e agora estou trabalhando. Imagino a padaria muito inserida nessa rotina de comunidade. Gosto muito disso, de participar da vida das pessoas. É muito gostoso ter esse contato, ver a vida acontecendo a nossa volta”, reflete Danilo.

LEIA TAMBÉM > Com refil de café, negócio abre na rua mais bonita de Porto Alegre



Além do contato próximo com a região, aproximar as pessoas da panificação também é um objetivo do sócio. A arquitetura da loja, inclusive, foi pensada para desenvolver essa relação, com uma grande vitrine para a cozinha, oportunizando que a clientela acompanhe toda a produção. “Acho interessante as pessoas conhecerem o processo. Para nós, que estamos trabalhando na produção, também é muito gostoso poder interagir com o público, ver o movimento, participar de ponta a ponta do processo”, pondera o empreendedor. Além do contato próximo com a região, aproximar as pessoas da panificação também é um objetivo do sócio. A arquitetura da loja, inclusive, foi pensada para desenvolver essa relação, com uma. “Acho interessante as pessoas conhecerem o processo. Para nós, que estamos trabalhando na produção, também é muito gostoso poder interagir com o público, ver o movimento, participar de ponta a ponta do processo”, pondera o empreendedor.





A Panificio trabalha com especiais do dia, produção que varia de acordo com a demanda e criatividade da equipe, como bostok, uma espécie de rabanada assada, brioches, cookies e o Genaro, pão que dá nome ao negócio. “Tenho muito orgulho, porque foi meu primeiro pão em um ambiente profissional. Ele me acompanhou ao longo dos anos. Foi inspirado em receitas de livros, mas teve todo um desenvolvimento até chegar no que é hoje ”, explica. A Panificio trabalha com especiais do dia, produção que varia de acordo com a demanda e criatividade da equipe, como bostok, uma espécie de rabanada assada, brioches, cookies e o Genaro, pão que dá nome ao negócio. “Tenho muito orgulho, porque foi meu primeiro pão em um ambiente profissional. Ele me acompanhou ao longo dos anos. Foi inspirado em receitas de livros, mas teve todo um desenvolvimento até chegar no que é hoje ”, explica.

Cardápio da operação



Os carros-chefes da operação, afirma Danilo, são o croissant e cinnamon roll, que custam R$ 12,00, e o Genaro, por R$ 24,00. Mas o empreendedor reforça que, por ainda estar no início da operação, mantém-se atento às demandas da clientela, a fim de oferecer o que a região está precisando. “Estamos vendo onde estão as dores, entendendo o que podemos oferecer além do que queremos, como podemos ajudar quem mora nas proximidades”, considera.



Mesmo no início do negócio, o empreendedor já acredita estar colocando em prática tal objetivo. “As pessoas vêm, conhecem, gostam e retornam. A gente tem visto muito esse retorno e as pessoas indicando. Acredito que esse boca a boca enriquece ainda mais porque traz mais confiança no que fazemos, é a melhor propaganda”, pondera.

LEIA TAMBÉM > Operando há 30 anos, Cachorro do Bonfa terá nova unidade na Zona Norte

Além da panificação, a loja conta com uma estante colaborativa que expõe itens de comércios locais e parceiros, que dialogam com a proposta do negócio. Estão à venda no local os cafés da Guria, azeites da Acendra e antepastos da Shambala Naturais.