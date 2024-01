Sorvete de pudim é novidade de marca especializada no doce em Porto Alegre

Quem ama pudim, agora, tem uma nova versão do doce para experimentar em Porto Alegre. A QPudim, marca especializada na sobremesa que opera desde 2020 na rua Jari, nº 529, criou um sorvete inspirado no quitute. Servido em uma casquinha coberta com caramelo salgado - que lembra a calda do doce -, o sorvete é a grande inovação da marca para este ano, como conta Deborah Justino, sócia do negócio ao lado da filha Geórgia Souza Matias.

Segundo Deborah, o desejo de criar a nova versão do doce veio a partir de sua inquietude. Definindo-se como uma mente criativa, a empreendedora conta que sempre sentiu a necessidade de inovar, especialmente por estar à frente de um negócio focado em um único produto. "O sorvete surgiu porque todo mundo amava o pudim. Pensei, então, se era uma coisa tão boa, por que ficar só no prato. Procuro sempre pensar nesse leque de opções, porque já é uma empresa com um monoproduto, então é importante que se tenha outros formatos, mais sabores. Estou sempre trabalhando para que as pessoas mantenham a memória afetiva do pudim, mas talvez com um formato diferente", explica Deborah.

LEIA TAMBÉM > LISTA: Cinco lugares para tomar café gelado em Porto Alegre

Criar uma nova versão do pudim não foi uma tarefa fácil, garante empreendedora. Ela desenvolveu a receita e pesquisou diversas indústrias até encontrar uma máquina que aceitasse a receita do pudim, diferente em densidade dos tradicionais sorvetes expressos. "Não foi fácil, precisou bastante dedicação. Não é um sorvete parecido com pudim. Ele é, de fato, o nosso pudim", afirma Deborah.

O sorvete custa R$ 19,80 e é servido na loja da marca . A criação de Deborah tem feito sucesso entre a clientela. No último sábado, conta a empreendedora, foram mais de 100 sorvetes vendidos. "Temos nos surpreendido positivamente todos os dias", afirma.

A história da marca de pudim que fatura mais de 1 milhão ao ano

Celebrando os bons resultados da marca, que cresceu todos os meses desde sua inauguração, Deborah ressalta que nem só de conquistas se fez a sua trajetória empreendedora. Antes de chegar ao faturamento de mais de R$ 1 milhão ao ano, ela comandou outro negócio: um bistrô que abriu as portas em setembro de 2016, na avenida Independência. Graduada em Estética e Cosmetologia, ela, ao lado do marido, Murilo, que é administrador, abriu a operação em busca de novos horizontes. "Meu marido gosta muito de cozinhar e gostávamos muito de receber os amigos em casa. Na nossa ingenuidade, achamos que seria uma excelente opção e que poderíamos unir prazer com o trabalho. Tínhamos aquela doce ilusão que teríamos uma estabilidade financeira por ter o nosso próprio negócio. E é justamente o contrário quando se empreende", avalia Deborah.

O negócio fechou as portas no fim de 2020, em meio às dificuldades da pandemia. No entanto, antes disso, foi embrião para a QPudim surgir. "Fiquei responsável pelas sobremesas. Não cozinhava quase nada, então foi um grande desafio. Fomos pegando as melhores referências que tínhamos e eu mergulhei nisso. Desde o primeiro dia que abrimos o restaurante, as pessoas vinham no caixa pagar e perguntavam sobre o pudim. Todas as sobremesas eram bem feitas, mas o pudim se destacava. Passou a se tornar o restaurante do pudim, as pessoas iam lá para comer o doce", lembra Deborah.

Ainda com o bistrô em operação, a venda do pudim como um produto único, fora do bufê de almoço, começou a se consolidar. Deborah conta que os alunos de cursinhos pré-vestibulares da região foram os grandes responsáveis por inspirar o futuro negócio. "A maioria era do interior e queria levar para os pais experimentarem. Não tinha embalagem, pegava os portes da cozinha e assim fomos. Pensava que tinha que desenvolver algo mais prático, higiênico, pelo menos para eles comerem no cursinho. Comecei a fazer em potinhos de vidro. Apanhei muito na cozinha, sem referência nenhuma", rememora.

LEIA TAMBÉM > Com refil de café, negócio abre na rua mais bonita de Porto Alegre

No entanto, com a pandemia, a família não conseguiu sustentar o negócio e teve de partir para uma nova frente. Assim, o pudim se tornou o foco. "Decidi procurar um lugar bem pequeno, que pudesse manter com a venda do produto, não tinha investimento. Foi quando encontramos esse local. Passamos uns três meses nessa transição. Quando abrimos as portas, já tivemos uma fila enorme. Foi muito surpreendente, emocionante", conta sobre o ponto onde a QPudim segue até hoje.

Expansão por meio de franquias em 2024

Um dos projetos para o ano que inicia é colocar em prática o modelo de franchising da marca. Ao longo do último ano, Deborah, ao lado de um escritório especializado, desenvolveu o modelo de franquias da QPudim. "Foi uma demanda natural. Quando abrimos a loja, as pessoas começaram a vir aqui para pedir franquia, de diversas cidades do Estado. Na época, não nos sentíamos preparados. Mas depois contratamos um serviço e passamos o último ano inteiro trabalhando nessas questões de formatação de franquias. Agora, a intenção é que a gente comece a abrir em 2024 e será a primeira franquia de pudins do Brasil", diz Deborah.

A taxa de franquia da marca custa R$ 40 mil e a empreendedora estima que o investimento para abrir a loja seja de cerca de R$ 150mil. A expectativa é que nos próximos meses a primeira loja abra as portas. "Mas é fora do Estado", adianta.

Cardápio da QPudim

Mais de 16 sabores de pudim compõem o cardápio da marca. O carro-chefe, conta Deborah, é o tradicional pudim de leite condensado, mas se destacam também criações próprias, como o de queijo brie com calda de goiabada e o de queijo canastra com limão siciliano. Os doces partem de R$ 40,90 até R$ 161,90, dependendo do tamanho e do sabor. Há, ainda, a opção individual, servida em potinhos, que custa R$ 34,90.

A QPudim fica na rua Jari, nº 529, no bairro Passo d'Areia, em Porto Alegre, e opera de terça a quarta-feira, das 10h às 19h. De quinta-feira a sábado, o funcionamento é das 10h às 20h. Aos domingos, das 10h às 17h.