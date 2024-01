LISTA: Cinco lugares para tomar café gelado em Porto Alegre

Café e verão podem, sim, andar juntos. Na Capital, diversas cafeterias criaram versões geladas da bebida pensadas para quem não abandona um bom cafezinho mesmo no calor. Confira cinco lugares para tomar café gelado em Porto Alegre.

1. Para se refrescar perto da Redenção

Porto Farrô, espaço que fica no entorno da Redenção, no bairro Farroupilha, conta com mais de 10 opções de cafés gelados em seu cardápio , sendo todas receitas autorais. As bebidas incluem opções mais leves, à base de água com gás ou tônica, e também opções cremosas, com leite integral ou vegetal. Entre os destaques, está o Espresso Lemon Ice, que custa R$ 16,00, feito com água com gás, café espresso gelado, essência de limão, gelo e um toque de manjericão. Outro carro-chefe da estação é o Mocca gelado, no valor de R$ 20,00, que leva café espresso gelado, leite cremoso, calda de chocolate e raspas de chocolate. Ainda, o café batizado como Latte Que eu Tô Passando fecha as apostas do Porto Farrô para o verão. A bebida é preparada com leite de aveia cremoso, espresso duplo, gelo, baunilha e um toque de canela, no valor de R$ 25,00. , espaço que fica no entorno da Redenção, no bairro Farroupilha, conta com, sendo todas receitas autorais. As bebidas incluem opções mais leves, à base de água com gás ou tônica, e também opções cremosas, com leite integral ou vegetal. Entre os destaques, está o Espresso Lemon Ice, que custa R$ 16,00, feito com água com gás, café espresso gelado, essência de limão, gelo e um toque de manjericão. Outro carro-chefe da estação é o Mocca gelado, no valor de R$ 20,00, que leva café espresso gelado, leite cremoso, calda de chocolate e raspas de chocolate. Ainda, o café batizado como Latte Que eu Tô Passando fecha as apostas do Porto Farrô para o verão. A bebida é preparada com leite de aveia cremoso, espresso duplo, gelo, baunilha e um toque de canela, no valor de R$ 25,00.

• Porto Farrô: rua Vieira de Castro, nº 156, bairro Farroupilha. A operação é de segunda-feira a sábado, das 8h30min às 19h.

2. Café com água de coco

Abuela Café e Torrefação, que abriu, em 2023, um espaço físico na rua Câncio Gomes, nº 664, no bairro Floresta, está com uma carta de opções geladas. O menu de verão é composto por quatro opções : o clássico Cold Brew, espresso tônica, latte gelado e o La Playa, versão do Cold Brew com água de coco e um toque cítrico. As bebidas custam de R$ 14,00 a R$ 18,00. , que abriu, em 2023, um espaço físico na rua Câncio Gomes, nº 664, no bairro Floresta, está com uma carta de opções geladas.: o clássico Cold Brew, espresso tônica, latte gelado e o La Playa, versão do Cold Brew com água de coco e um toque cítrico. As bebidas custam de R$ 14,00 a R$ 18,00.

• Abuela Café e Torrefação: a operação fica na rua Câncio Gomes, nº 664, no bairro Floresta, e abre ao público de segunda à sexta, das 10h às 18h30min e, aos sábados, das 10h30min às 18h30min.

3. Drinks com café

Baden Torrefação aposta, para o verão, nas versões geladas e alcoólicas da bebida. No cardápio, um dos destaques é a capirinha, uma versão do Cold Brew com limão, xarope de açúcar mascavo e cachaça Weber Haus . Outra opção etílica é o Negroni Barista, que leva Cold Brew, Campari, gin e laranja. As opções custam R$ 28,00. Há, ainda, versões mais tradicionais, sem álcool. Espresso tônica, latte caramelo e Cold Brew, que custam R$ 15,00, completam o cardápio. Conhecida pelos seus cafés especiais, aaposta, para o verão, nas versões geladas e alcoólicas da bebida. No cardápio, um dos destaques é a. Outra opção etílica é o Negroni Barista, que leva Cold Brew, Campari, gin e laranja. As opções custam R$ 28,00. Há, ainda, versões mais tradicionais, sem álcool. Espresso tônica, latte caramelo e Cold Brew, que custam R$ 15,00, completam o cardápio.

• Baden Torrefação: o cardápio de verão está disponível na Baden Torrefação, na rua Azevedo Sodré, nº 74, no bairro Passo D´Areia, e também na unidade do Moinhos de Vento, na rua Barão de Sto. Ângelo, nº 384.

4. Café gelado com gatinhos





Localizado na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco, o Gatinhos Café é um cat café, ou seja, conta com um espaço para que os visitantes façam carinho e brinquem com os gatos, que estão disponíveis para a adoção. Além disso, o local oferece um cardápio variado, com cafés quentes e gelados, doces e salgados. Para o verão, o destaque são os Frapés, refrescantes cafés gelados com leite e chantilly que conta com diversas opções de sabores. Localizado na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco, oé um cat café, ou seja, conta com um espaço para que os visitantes façam carinho e brinquem com os gatos, que estão disponíveis para a adoção. Além disso, o local oferece um cardápio variado, com cafés quentes e gelados, doces e salgados. Para o verão,que conta com diversas opções de sabores.

• Gatinhos Café: rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco. A operação acontece de terça a sexta-feira, das 13h às 19h. Nos fins de semana, o funcionamento é das 11h às 19h.

5. Opções para todos os gostos

Especialista em cafés gelados, a California Coffee opera no Shopping Total, em Porto Alegre, e conta com um cardápio diverso quando o assunto são as bebidas geladas . As opções são servidas em dois tamanhos: 300 ml e 500 ml. Entre os destaques, está o California Maltine Frozen, que leva Ovomaltine e está disponível nos sabores moka, vanilla ou swiss moka. A bebida custa R$ 22,50 na versão pequena e R$ 25,50 na versão de 500ml.

• California Coffee: a operação fica no primeiro andar do Shopping Total e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às às 20h.