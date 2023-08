Em parceria com a ativista Deise Falci, cat café abre no Rio Branco com espaço para adotar e brincar com os gatos

Tem novidade em Porto Alegre para quem ama felinos. O Gatinhos Café abriu as portas, há pouco mais de uma semana, na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco. A operação é um cat café, ou seja, conta com um espaço para que os visitantes façam carinho e brinquem com os gatos, que estão disponíveis para a adoção. O projeto é feito em parceria com a ativista da causa animal Deise Falci, que comanda a ONG Vem Adotar. Além do gatil, o café conta com um cardápio temático, todo inspirado nos felinos, e mesas pensadas para receber pessoas em trabalho remoto.

Josi Flores e Ricardo Gass são sócios do negócio que tem nos gatos sua principal inspiração. Fisioterapeutas, os dois estão estreando no empreendedorismo com o Gatinhos Café. Josi conta que comandar o próprio negócio já era um desejo antigo e, na hora de tirar o projeto do papel, contou com a parceria de Ricardo para transformar o sonho em realidade. "Sempre tive vontade de empreender, e, algum tempo atrás, acompanhava cat cafés de outros estados. Eu já tinha criado o Instagram com o nome Gatinhos Café para guardar há um ano. Começamos fazendo um curso de gestão de cafeterias. Quando vimos essa casa, nos apaixonamos, porque a maioria dos espaços é muito pequeno, e, para ter o cat café, precisava ser amplo, porque tem toda a parte dos gatinhos que já ocupa um grande espaço", conta Josi sobre o ponto, determinante para colocar o negócio em prática.

O espaço, no bairro Rio Branco, conta com mesas na parte interna e com um deck, todo preparado com tomadas, já que foi pensado para receber pessoas que desejem trabalhar por lá. "Além da causa animal, pensamos em abrir um lugar onde a pessoa pudesse vir trabalhar. Além disso, proporcionar uma experiência com o café especial, que é colhido no sul de Minas Gerais. Sair do ambiente de trabalho, de escritório, vir tomar um café gostoso, fazer um reunião, e, quando terminar, curtir com os gatinhos", contextualiza Ricardo sobre a proposta da operação.

Como funciona o cat café

O espaço para fazer interagir com os gatinhos é separado da área do café. Para entrar no gatil, é preciso contribuir com R$ 10,00, valor que é revertido para o cuidado com os pets. Os visitantes, que podem permanecer por 10 minutos, devem tirar os sapatos ou vestir um propé. São permitidas até quatro pessoas por vez no espaço; crianças menores de 10 anos não pagam e só podem entrar acompanhadas por responsáveis. " Esse ambiente foi preparado especialmente para as pessoas aproveitarem um momento com os gatinhos. É terapêutico demais , todo mundo que vem não quer sair daqui de dentro. Eles adoram brincar e receber carinho", conta Josi.

Parceria com a ativista Deise Falci

Os felinos que ficam no Gatinhos Café são trazidos pela ONG Vem Adotar, comandada pela ativista Deise Falci. Cinco gatos adultos dividem o espaço, que é equipado com mobílias próprias para estimular a diversão e o conforto dos bichinhos. "Fizemos a parceria com a Deise, que é muito engajada na causa animal. A adoção é toda por meio da Vem Adotar. O pessoal vai nas redes e preenche um questionário, que é enorme. Toda semana a equipe dela faz a avaliação dos questionários", explica Josi. A parceria também garante a segurança dos gatos, que são todos previamente tratados pela ONG. "Eles vêm todos testados com fiv e felv negativos. A Deise faz uma espécie de triagem para trazer os gatos que mais se adaptem ao ambiente, que sejam mais tranquilos, brincalhões", pontua Ricardo, destacando que todos já são castrados, vacinados e desvermifugados.

Decoração e cardápio temático

O espaço, que recebeu investimento de cerca de R$ 150 mil, é todo decorado inspirado nos felinos, com gatinhos por toda parte - das colheres às almofadas. O cardápio não fica de fora. O carro-chefe, contam os sócios, é o Gatuxo, um café com uma latte art de gatinho que, em breve, ganhará a versão feminina - a Gatuxa. Ainda nas bebidas, o Gatinhos, que é rosa com chantilly, e o chocolate quente, que é servido com glitter, têm chamado a atenção da clientela, especialmente das crianças. Para comer, o destaque é o waffle de pão de queijo, além das tortas e bolos do dia. O sanduíche de waffle, servido com ovo em formato de coração, é um dos mais pedidos. O cardápio ainda conta com pizzas, tapioca, sopa no pão e outros sanduíches, pensados para atender os clientes em diferentes momentos do dia.

O espaço conta também com uma lojinha temática, com canecas no tema, além de itens de crochê e cafés especiais para preparar em casa.

Para visitar o Gatinhos Café

O Gatinhos Café fica na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco, e opera de terça à sexta-feira, das 13h às 19h. Nos fins de semana, a operação é das 11h às 19h.