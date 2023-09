Marca de torrefação gaúcha abre cafeteria própria no bairro Floresta, em Porto Alegre

O casal Stéfani Anza e Giancarlo Curti está no comando da Abuela Cafés e Torrefação, cafeteria que inaugurou há pouco mais de uma semana no bairro Floresta, em Porto Alegre. Apesar do pouco tempo de operação, a dupla acredita já estar colhendo bons frutos e projeta expansão para o futuro.

A dupla atua com torrefação de cafés desde 2021, mas, apesar da experiência na torra, não contava com um espaço para atendimento ao público. O novo braço do negócio, de acordo com Stéfani, é importante para o crescimento da Abuela. “Estava faltando um local onde as pessoas pudessem sentar e provar o nosso produto, conhecer o café, e isso já está acontecendo mesmo em pouco tempo”, afirma a empreendedora.

Enquanto aprendem a lidar com a dinâmica do novo espaço, a dupla faz questão de estar presente no dia a dia da operação, mas, assumindo a inexperiência no ramo, contrataram um colaborador com bagagem em cafeterias. “O Júnior veio muito para somar, porque, na verdade, ele é o único com experiência em cafeterias aqui. Para nós, tudo é novidade”, expõe Giancarlo.

Além da torrefação para uso interno do café, o Abuela também é responsável por abastecer cafeterias, restaurantes e empórios de Porto Alegre. “Ainda é uma cartela pequena, com poucos clientes, mas que, aos poucos, estamos expandindo, alcançando mais pessoas”, declara o sócio, que afirma sempre ter sonhado em abrir o próprio negócio. “O café surgiu para nós dois como um outro olhar para o empreendedorismo, que é o empreender com propósito, fo i uma mudança muito grande para a gente”, admite.

A história da Abuela Cafés e Torrefação

A marca surgiu enquanto Stéfani ainda trabalhava em um escritório de Arquitetura e Giancarlo na área da Administração. Ambos ansiavam pelo momento de ter a própria marca e foi no ramo dos cafés que encontraram a inspiração que faltava. “Sempre tive uma dor na Arquitetura porque é um meio não tão amigável. As pessoas estão sempre disputando umas com as outras, existe pouco dessa união. Acho que, no ramo do café, as pessoas têm uma percepção diferente, talvez, de que não é mais um concorrente, mas que quem está entrando vem para somar, está todo mundo focado em um mesmo objetivo”, reflete a empreendedora. “Apesar de estarmos permeando as águas turbulentas do empreendedorismo, no café conseguimos ter essa motivação, tem sido muito bom”, acrescenta Giancarlo.

O nome do negócio, além de ser uma homenagem à avó de Giancarlo, que faleceu há alguns anos, é uma maneira da dupla tentar levar para a clientela a sensação de afeto e paz que o café carrega consigo. “ Quando tu convidas alguém para tomar um café, é uma forma de afeto, quase um abraço, é isso que queremos passar aqui . Através do nome, dessa representação do que a figura da avó é, passar o acolhimento, carinho, fazer a pessoa se sentir bem”, explica a sócia.

Cafés e cardápio

Os cafés da Abuela são divididos em três categorias. A linha Esenciales trás cafés que, normalmente, são melhores recebidos pela clientela, com sabores mais doces, como notas de chocolate e caramelo. A linha Notables trata de sabores mais frutados e com mais acidez, enquanto a Aventureros busca oferecer o que o próprio nome já propõe, sabores exóticos para se aventurar no mundo do café, com processos mais elaborados, como fermentação em levedura oro por 108h. Todos os sabores estão disponíveis para compra no café e os valores variam entre R$ 42,00 e R$ 165,00, a depender da opção e do tamanho escolhido, que pode ser 250g ou 1kg.

As opções gastronômicas ainda são poucas. Por enquanto, o café conta com pão de queijo e cookie, ambos sem glúten e com leite de aveia. “É uma premissa que as opções sejam acessíveis para todos. Não somos veganos, mas sou intolerante ao leite e ao glúten, então desenvolvemos receitas pensando nisso”, comenta Stéfani.

A operação fica na rua Câncio Gomes, nº 664, no bairro Floresta, e abre ao público de segunda à sexta, das 10h às 18h30min e, aos sábados, das 10h30min às 18h30min.