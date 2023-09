Com mais de 30 opções de almoço, boteco é ponto clássico do Rubem Berta

Foi de olho no potencial que a grande população do Rubem Berta oferece para os negócios que Leandro Santos da Rosa, 41 anos, começou a empreender. Desde 2018, ele comanda o Buteco du Chef, operação que fica no número 203 da rua Professora Amy Herve Ramires. O foco do negócio, hoje, está no almoço, oferecendo mais de 30 opções de pratos que variam entre massas, à la minutas e lanches.

No entanto, o amor de Leandro pela cozinha veio muito antes de comandar o próprio negócio. Morador do Rubem Berta há 35 anos, ele conta que foi ainda na adolescência que começou a trabalhar dentro da cozinha. "A partir dos 14 anos, comecei como auxiliar de cozinha com o meu tio. Peguei gosto pela comida. Trabalhei até os 20 e poucos anos com comida e depois fui para uma outra empreitada: trabalhar em shopping, como gestor de um loja. Fiquei sete anos nessa empresa e fiz faculdade de Administração", lembra. Quando a empresa em que trabalhava faliu, Leandro recebeu um conselho de sua esposa, que foi o pontapé inicial para o negócio. "Ela falou que estava na hora de colocar o que eu sabia na teoria em prática. Começamos com um espaço pequeno, com quatro ou cinco mesas, abríamos à noite, que hoje já não abrimos mais", conta sobre o início do negócio.

Quando começou a operar, o empreendedor conta que lutou para quebrar alguns esteriótipos da região. "O bairro carecia de um ambiente assim, porque é mais classe baixa, então, todo mundo achava que não deveria ter um bar como o nosso. Ouvi de muita gente que estava no lugar errado. Mas estou no lugar certo, porque tem público para todo mundo", percebe o empreendedor, que planeja uma novidade para o bairro em breve. "Para o verão, vamos colocar um parklet na frente. Vai ser o primeiro parklet da Zona Norte autorizado pela EPTC. Em novembro, começamos a função", revela Leandro.

Agora, o Buteco du Chef opera exclusivamente durante o dia. Ao longo da semana, o funcionamento é das 11h às 18h, com foco no almoço. O grande contingente populacional do bairro contribui para que o negócio opte por esse horário de atendimento, garante Leandro.

"Tem muita gente, é uma cidade. Temos uma visibilidade boa dentro do bairro, somos referência no à la carte. Trabalhamos com mais de 30 tipos de à la minuta diversificadas", destaca. Os pratos partem de R$ 15,90 chegando a R$ 40,90, com opções de peixe, picanha, porco, chuleta e entrecot. Todas as carnes podem ser servidas grelhadas, aceboladas, à milanesa ou à parmegiana. Além dos pratos, o cardápio conta com opções de xis, cachorro-quente e petiscos. "Nosso selo de lanche é que ele não é feito com pão de massinha, como a maioria no bairro. Xis, cachorro quente, bauru, todos com são com pão d'água", explica.

Durante a pandemia, o negócio aderiu ao delivery, modalidade que foi bem recebida pela clientela. Hoje, entre a tele-entrega e o consumo no local, Leandro vende cerca de 100 almoços nos dias de semana - número que passa de 170 aos fins de semana, quando o negócio opera das 11h às 16h.

O empreendedor conta que o principal desafio de manter um negócio no Rubem Berta é enfrentar os estigmas que a região carrega. "O desafio é pelo retrospecto negativo que tem o bairro. Criminalidade, assaltos, essa é uma luta constante. São as adversidades. Um dos motivos de não abrir à noite também foi esse", pondera Leandro. No entanto, o empreendedor enxerga no bairro muitos pontos positivos. Entre eles, a boa relação da comunidade. "Aqui no bairro, tanto a vizinhança quanto o comércio em geral são bem unidos", diz ele, que troca experiências e informações de segurança com quem comanda outras operações na região.

Morador do bairro há mais 30 anos, Leandro destaca que a região conta com diversos atrativos para quem ainda não conhece essa região da Zona Norte. "O bairro Rubem Berta, como qualquer outro, tem seus pontos positivos. A Praça México, o Parque Chico Mendes, que é uma referência e está sendo reformado, onde construíram uma pista de skate. Tem festival de música, de dança, muitas coisas culturais. Fora os botecos e os bares. Tem bastante coisa bem atrativa no bairro", garante o empreendedor.