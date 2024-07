Focacceria é novidade no bairro Moinhos de Vento

Foi pensando no amor por focaccias e na criação de um negócio que pudesse ser franquiado que os empreendedores Maria Hagel e Ian Spritzer fundaram a Mima, restaurante de focaccias recheadas que abriu as portas há uma semana na Galeria Moinhos de Vento.



Durante viagens para outros países, os sócios perceberam uma tendência crescente de focaccerias de rua. "Notamos que havia muitas focaccerias em outros lugares do mundo, como Roma e Nova York. A focaccia é um pão leve, versátil e perfeito para refeições rápidas," explica Maria. De acordo com a empreendedora, entre a concepção da ideia e a abertura da Mima foram cinco meses, sendo um deles de reformas da loja durante a enchente.



Com o objetivo de utilizar a Mima como um experimento para transformar a marca em uma franquia, Maria conta que a escolha da Galeria Moinhos de Vento não foi por acaso. Além de o ponto ser próximo de escolas, hospitais, escritórios; também houve uma motivação emocional. “Essa galeria é um local que minha avó sempre contou que na época da dela era muito bombada e acabou que as coisas aqui não se renovaram”, conta Maria, que viu na abertura de novos espaços uma esperança para a retomada do Ponto. "Achamos que com esse novo movimento o lugar tinha tudo a ver com a nossa ideia, porque é um produto que serve para várias ocasiões do dia a dia”, revela Maria.

A Mima oferece seis sabores de focaccia, sendo cinco salgados e um doce. De acordo com a empreendedora, o sabor A Sexy, recheada com presunto parma, tomate ralado, creme de ricota com limão siciliano e rúcula selvagem é o mais pedido até o momento. "Trouxemos esses nomes engraçados porque a Mima sou eu. Meu apelido é Mima, então todas as características da Mima são atreladas a este personagem feminino," diz Maria. As focaccias recheadas variam entre R$ 27,00 a R$ 39,00, enquanto a Focaccia do Dia, vendida inteira e sem recheio custa R$ 32,00.



Além das focaccias recheadas, a Mima também oferece cafés quentes e gelados, café coado da torrefação Baden, e vinhos da marca Suspeito, ambos da Capital. “ São marcas daqui de Porto Alegre e a gente gosta de falar porque o pessoal tem procurado mais por marcas que são daqui ”, explica.



Com poucos dias de operação, a empresária diz que surpreendeu-se com a grande procura que o estabelecimento vem recebendo nos últimos dias, especialmente no horário de almoço e no fim da tarde. Para as próximas semanas, Maria acredita que a Mima também começará a ter um fluxo maior pela manhã com o retorno das aulas e das atividades escolares.



Não é a primeira vez que Maria e Ian operam um negócio. Algumas expertises dos empreendedores foram adquiridas quando administraram um bar juntas. Segundo eles, a experiência anterior foi fundamental para planejar a Mima. "Agora sabemos lidar com pessoas. Sentir o público é uma coisa que aprendemos muito lá. Parece que um negócio pequeno como esse é mais fácil, mas na verdade dá o mesmo trabalho," afirma. Apesar de o plano de franquiar a marca ainda não esteja sendo executado, a empreendedora revelou que já recebeu contatos de diversas partes do país interessados em levar a Mima para outros estados.

Com uma semana de funcionamento, a expectativa para os próximos meses do empreendimento é alta. "Estamos recebendo muitos seguidores no Instagram, sem patrocínios. O boca a boca nesse bairro é muito forte. Acho que, ficando mais calor, as pessoas vão vir e querer sentar nessas mesinhas na rua", projeta Maria, embora o local tenha foco maior no estilo pegue-leve. A empreendedora conta que em breve o local também deve contar com delivery, que está sendo uma das maiores demandas nas redes sociais da empresa.

Endereço e horário de funcionamento da Mima

A Mima Focacceria está localizada na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211, no bairro Moinhos de Vento. A operação é de segunda-feira a sábado das 9h às 18h.