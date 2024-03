Baden abre nova cafeteria no Mercado Público de Porto Alegre

Baden, marca de torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre, abrirá uma nova unidade, desta vez em um dos pontos mais icônicos de Porto Alegre: o , marca de torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre, abrirá uma nova unidade, desta vez em um dos pontos mais icônicos de Porto Alegre: o Mercado Público . A operação é a quarta da empresa, que conta com unidades no bairro Santana Moinhos de Vento e Passo d'Areia, onde fica a torrefação dos grãos. O anúncio da novidade foi feito nesta terça-feira (26) para celebrar o aniversário de 252 anos da Capital

A previsão é que a Baden entre em operação no Mercado Público em abril. A unidade contará com um novo cardápio de comidinhas pensadas para o novo ponto, utilizando insumos oriundos do Rio Grande do Sul, a fim de valorizar o mercado local . Além das novidades gastronômicas, a nova unidade contará com os já tradicionais cafés especiais da Baden, uma das marcas precursoras no assunto em Porto Alegre. No portfólio, estão o Bourbon Vermelho, doce e amendoado, carro-chefe da marca, e outros cinco grãos que variam conforme as safras — entre eles o orgânico e o descafeinado, esse último resultado de um processo seguro e natural feito à base de água, que mantém os atributos do grão. Entre os métodos, o espresso e os filtrados — Aeropress, Frenchpress, Clever, Koar, Chemex — e as bebidas: cafés quentes, gelados, com e sem álcool.

A Baden é responsável por fornecer café para mais de 50 operações na Capital. Guert Schinke, sócio do negócio ao lado de sua mãe Margaret Dorneles, acredita no papel do café como meio de fomentar outros negócios e ações na cidade. Por isso, destaca a presença da marca em eventos artísticos e culturais, assim como o apoio a novos empreendedores do segmento. “O café faz conexões universais, é a bebida que une e reúne as pessoas e queremos expandir essa experiência pela cidade”, pontua Guert.

O que é o café especial

Café especial é uma classificação mundial para a bebida preparada a partir de grãos que obtêm pontuação acima de 80, segundo critérios de avaliação da associação internacional SCA - Specialty Coffee Association. Outras categorias são: Tradicional, Superior e Gourmet.