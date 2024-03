Atualização: Luz volta ao Mercado Público de Porto Alegre

Atualização às 8h20min de 26/03/2024 - A luz voltou às 8h20min desta terça-feira (26) ao Mercado Público de Porto Alegre, um dos maiores ícones do comércio da Capital e situado no coração do Centro Histórico. O empreendimento amanheceu sem energia, justamente no dia do aniversário de 252 anos da cidade.

O empreendimento tem subestação própria que fornece energia. Foram cerca de cinco horas em luz.

No local, muitas bancas vendem produtos perecíveis. O empreendimento não tem gerador próprio para ser acionado em caso de interrupção do abastecimento pela rede normal de energia.

Segundo donos de bancas e lojas, comércios que não lidam com itens alimentares abriram. A interrupção teria ocorrido às 3h. Equipes da CEE-Equatorial estão no local, segundo a concessionária. São três transformadores na subestação que abastece o Mercado.



Na sua conta na rede social X, antigo Twitter, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, disse que pediu medidas urgentes da CEEE-Equatorial. Melo citou que a Feira do Peixe, que ocorre ao lado, no Largo Glênio Peres, tem energia e vai funcionar normalmente, a partir das 8h30min.