Operação une bar, café e barbearia em mesmo espaço no 4º Distrito

Foi com o objetivo de ser seu próprio chefe que João Vitor Silveira Davila começou a empreender à frente do Estaleiro, negócio que opera no 4º Distrito de Porto Alegre e une, em um mesmo espaço, barbearia, bar e café. O intuito é conseguir atender, em diferentes momentos do dia, a clientela da região e também o público oriundo de outros estabelecimentos do entorno.

O pontapé inicial do negócio foi no início do segundo semestre de 2023 com a barbearia. João conta que trabalhava como barman, mas tinha o desejo de empreender. Então, fez o curso de barbeiro e, atuando há poucas semanas no novo ofício, viu o ponto na rua Moura Azevedo, nº 447, no bairro São Geraldo e decidiu investir. Assim, começou a operação apenas com a barbearia.

E foi atuando como barbeiro que João conheceu o agora sócio, que, na época, comandava uma empresa de móveis planejados na região. Adriano Fernandes deixou de ser apenas cliente do Estaleiro e passou a ser sócio no novo braço da operação: o bar, que começou a operar em dezembro. "O bairro, durante o dia, funciona muito com pessoas que querem cortar o cabelo, tomar um café, comer um salgado. E, à noite, funciona essa parte do bar, porque é um bairro boêmio. Como era barman, decidi colocar um barzinho junto e foi quando apareceu o Adriano", conta João, que, em janeiro, também agregou uma operação de café ao negócio.

O Estaleiro começa a funcionar às 8h com a cafeteria, que serve cafés e salgados. Das 10h às 20h, a barbearia está em operação e, a partir das 18h30min, começa o funcionamento do bar. "A ideia é dominarmos todos os períodos do dia do bairro", define Adriano. " Estamos trazendo mais coisas para atender mais horários, não só a pessoa que quer beber, ou cortar o cabelo, mas talvez a que queira ficar aqui trabalhando em home office, tomando um cafezinho ", complementa João.

Os sócios percebem que, apesar das várias frentes, os públicos são diferentes em cada momento do dia. "Tem as figurinhas carimbadas, que vem conversar, que é a parte que eu mais gosto, e tem a pessoa que vem porque está passando aqui e senta", diz João, contando que recebe também clientes que frequentam outros negócios da região. "O Largo da Chosen traz muita gente para nós. Tem um volume muito grande e estamos começando a dividir a esquina com eles. O preço aqui na região é bem alto, e aqui temos um preço bem justo, que chama atenção do pessoal que está passando por aqui", avalia o empreendedor.

Entre os destaques do cardápio, a cerveja e a caipirinha são os carros-chefes nas bebidas. Para comer, o negócio conta com churrasquinho, xis e hambúrgueres, produzidos no restaurante ao lado do Estaleiro. Como a operação não abria à noite, João estabeleceu uma parceria para que os quitutes fossem preparados por lá.

Com o desejo de ser o próprio chefe como estopim para empreender, João avalia os prós e contras de comandar um negócio. "O mais desafiador é a gangorra de altos e baixos. A segunda-feira é um dia que entra pouca gente, mas depois é outro dia e começa tudo de novo. É uma questão emocional até de não ter uma estabilidade, uma projeção certa", pondera. Começando a colher os bons frutos do negócio, os sócios já têm a expansão no horizonte. "O objetivo é não ficar somente com esse, mas abrir outros pontos na cidade. Estamos engatinhando para chegar nessa meta com os pés firmes no chão", afirma Adriano.