Startups gaúchas miram no mercado internacional na expansão de negócios

O Rio Grande do Sul é um polo de hubs de inovação, compostos por negócios de diversos mercados. São inúmeras as startups que nascem em diferentes regiões do Estado e conseguem escalar seus negócios através de soluções inovadoras com auxílio de tecnologia e criatividade. No entanto, o Rio Grande do Sul ficou pequeno para algumas dessas iniciativas, que hoje já conquistaram ou estão no processo de conquistar o mercado internacional. Entre tantos cases de sucesso, está a Cowmed, empresa brasileira com tecnologia 100% nacional especializada exclusivamente no monitoramento inteligente de rebanhos leiteiros.

A startup, criada pelos irmãos Leonardo Guedes e Thiago Martins, nasceu em 2010, a partir de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A ideia de ingressar no mercado de pecuária veio de encontro à percepção do tamanho do segmento. "Em 2010, não se falava em mercado de precisão. Entramos nessa com o propósito de 'dar voz às vacas', que é isso que fazemos no final do dia. Através do monitoramento, o animal é auditor do seu próprio processo produtivo. Ele quem vai dizer se está bom ou se não está, se está comendo ou não, se está com algum problema de saúde", explica.

A tecnologia da Cowmed é desenvolvida especialmente para atender às necessidades do gado em climas tropicais. Com um banco de dados robusto, a empresa oferece três produtos: o colar de monitoramento do animal, os medidores de temperatura e umidade do ambiente onde a vaca está inserida e um software que realiza a gestão zootécnica da fazenda.

De acordo com o fundador, o negócio funciona como um "plano de saúde para vacas". "Não é voltado a consultas, mas um monitoramento capaz de avisar o produtor antes da vaca ficar doente", explica. Além disso, a marca oferece outras soluções, como reprodução inteligente e alimentação otimizada.

A redução de prejuízos com o uso da tecnologia tem impacto direto nas fazendas. "Temos uma estimativa média de redução de oito pontos percentuais na taxa de descarte anual de vacas. Uma fazenda que tem, em média,18% de descarte de vacas no ano, no primeiro ano com o monitoramento, a média fica em torno de 8%. Estamos falando de um rebanho de 100 vacas, ou seja, são oito animais que ele está salvando. Cada vaca de leite hoje de alta produção está custando em torno de R$ 15 mil. Multiplica isso por oito." O faturamento da Cowmed é formado pela venda dos colares de monitoramento e dos sensores térmicos, além de uma mensalidade por animal monitorado, que gira em torno de R$ 18,00 por vaca. A empresa conta com uma base de mais de 1,3 mil fazendas e monitora cerca de 400 mil animais. Atuando em todo o território nacional, a Cowmed está presente também em seis países.

O processo de internacionalização começou timidamente, com pedidos do Paraguai e Uruguai. Nos Estados Unidos e no Canadá, a tecnologia da Cowmed é utilizada por universidades para estudos laboratoriais. O mercado mais recente é o México, onde a empresa começou a atuar há cerca de dois meses. "É uma bacia muito grande de produção de leite, com fazendas enormes, de até 20 mil vacas", destaca. De acordo com Leonardo, entrar em novos países apresenta alguns desafios, como a aproximação com profissionais do segmento. "Não vendemos só um produto. O trabalho começa depois da venda. O nosso time técnico e veterinário acompanha a fazenda, analisa os dados e ajuda o produtor a melhorar. É um processo contínuo." Outros obstáculos incluem as barreiras culturais e operacionais. "Tem a questão da língua, da cultura local, de como cada país adota a tecnologia no dia a dia. E isso é mais desafiador do que a burocracia, que um bom escritório resolve", esclarece Leonardo, destacando que os resultados da expansão internacional são expressivos. "O primeiro ganho é a valorização da marca. Deixamos de ser só uma empresa do Brasil para ser uma empresa do mundo. Além disso, começamos a vender em moeda forte e a gerar receita que volta para o País. Desenvolvemos uma tecnologia nacional do zero, com dois estudantes sem recurso algum, e hoje estamos levando isso para fora."

Com sede em Santa Maria, a Cowmed mantém sua estrutura principal no Estado, de onde coordena as operações globais. São 65 colaboradores diretos no Brasil, além de representantes comerciais em outros países. "Sempre pensamos em como deixar um legado, impactar o setor produtivo. Hoje temos o respeito de grandes produtores e pessoas incríveis que se tornaram amigos e parceiros."

Os próximos mercados no radar são Argentina e Chile. Para empreendedores que sonham em expandir internacionalmente, Leonardo deixa um conselho direto. "A principal dica é foco. Não queira abraçar o mundo de uma vez. Escolha um país, entenda sua cultura. E, acima de tudo, seja resiliente. Não desista nos primeiros tropeços"