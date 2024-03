Stanley expande atuação no sul do Brasil e projeta loja no RS

Especializada em garrafas e copos térmicos, a Stanley expande sua atuação nacional inaugurando a primeira loja no sul do Brasil. A unidade está localizada no BeiraMar Shopping, em Florianópolis. A escolha pelo ponto, como afirma Michelle Tsufa da Costa, gerente comercial da Stanley no Brasil, foi estratégica, parte de um plano maior de crescimento da marca.

GeraçãoE - A Stanley chegou no Brasil em 2014, mas é fato que, há alguns anos, a marca tomou outra proporção no País. Qual tu dirias que foi o ponto de virada para esse sucesso?

Michelle Tsufa da Costa - O sucesso da marca se deve à habilidade em reconhecer e responder às necessidades do mercado. Nos últimos anos, adotamos estratégias de marketing centradas na experiência do consumidor e na construção de uma conexão com o nosso público. Sempre destacando a autenticidade e o estilo de vida ativo, conseguimos posicionar a Stanley como uma marca top of mind para os brasileiros, especialmente aqueles que valorizam momentos de celebração e convívio social.



GE - Qual tu acreditas ser a principal característica da atuação da Stanley no Brasil, em comparação com outros países?



Michelle - No Brasil, a principal característica da atuação da Stanley é unir as preferências de cada região do País às nossas categorias de produtos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a garrafa para chimarrão se tornou referência, integrando-se de forma orgânica ao dia a dia dos consumidores locais . Além disso, a marca conseguiu se estabelecer como referência na categoria de produtos térmicos de qualidade em todo o país. E sobre a comunicação, é marcada por envolver o consumidor, provocando-o para que tenha experiências significativas com a marca.

GE - Como se deu a escolha pelo estado e local que iria acomodar a primeira loja da Stanley no sul do Brasil?



Michelle - Há três anos, a marca iniciou o projeto de franquias e, desde então, temos mapeado cidades e shoppings em áreas de interesse. A escolha do local para a primeira loja da Stanley no sul do Brasil foi fruto de um estudo do mercado para entender onde nosso consumidor gostaria de encontrar nossa marca e onde facilitaria a experiência com nossos produtos e portfólio. Optamos por Florianópolis, em Santa Catarina, devido ao seu potencial como um polo comercial e ao alinhamento do local com a nossa estratégia de negócios.



GE - Está no horizonte da marca a abertura de uma unidade no Rio Grande do Sul? Se sim, será na Capital?



Michelle - Sem dúvida, o Rio Grande do Sul é um mercado estratégico para a Stanley. Reconhecemos a forte identificação dos gaúchos com nossa marca e estamos comprometidos em expandir nossa presença na região. Atualmente, estamos avaliando diversas oportunidades e aguardando o momento certo para inaugurar uma unidade no Estado. Quanto à localização específica, estamos considerando cuidadosamente diferentes opções, priorizando áreas de grande circulação e alinhadas com nosso público-alvo.



GE - Como está o processo de expansão da marca no Brasil atualmente? Quais os planos para novas lojas?



Michelle - O processo de expansão da Stanley no Brasil está em andamento, com planos ambiciosos para os próximos anos. Estamos focados em consolidar nossa presença nas regiões Sul e Sudeste, mas também estamos explorando oportunidades em outras regiões do País. Com inaugurações previstas em diversos estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná e no Nordeste, estamos comprometidos em levar a experiência Stanley para cada vez mais brasileiros. Nossa estratégia de expansão é baseada no modelo de franquias de lojas físicas, garantindo que possamos oferecer uma experiência personalizada aos nossos clientes em todo o Brasil. Atualmente, contamos com 32 lojas em operação e planejamos abrir mais 40 até o fim de 2024.