Chef senegalês abre restaurante de comida típica em Porto Alegre

Com 29 anos e um sorriso contagiante, o Chef Sidy Gueye abriu, neste ano, o Teranga África, um restaurante focado na culinária senegalesa localizado no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Com opções de entrada, prato principal, sobremesas e até mesmo lanches, a operação busca ser um ambiente acolhedor para comunidade africana na Capital, mas também para brasileiros que querem aprender sobre a terra natal do empreendedor.



Sidy é original do Senegal, mas vive em Porto Alegre há mais de uma década. Sua história na cozinha começou com uma inspiração familiar, como conta o empreendedor. Sua avó era uma cozinheira de mão cheia e ele sempre gostou de ajudá-la. Ao deixar seu país natal para morar no Brasil, Sidy sempre soube que sua paixão estava na gastronomia. No início, ele trabalhava na limpeza, mas, aos poucos, foi chegando cada vez mais perto do seu principal objetivo: trabalhar na cozinha. “No início, foi bem difícil. Às vezes, as pessoas veem um imigrante e dizem que não querem trabalhar com ele. Mas sou uma pessoa muito focada, quando quero algo, nada me impede ”, afirma Sidy.

LEIA TAMBÉM > Hamburgueria de Cachoeirinha busca conscientizar público sobre a Síndrome de Down



Depois de passar por algumas cidades do País, o empreendedor se estabeleceu em Porto Alegre. Segundo ele, a capital gaúcha é um ótimo lugar para se morar. “Trabalho desde os 11 anos. Já vivi muita loucura, principalmente na cozinha, e Porto Alegre é um lugar muito tranquilo, muito bom de se viver”, avalia Sidy. Assim, o empreendedor se estabeleceu na cidade, casou com uma porto-alegrense e aprendeu a falar português fluente - ainda que carregue um leve sotaque. Sidy mora na capital gaúcha há 12 anos e, por aqui, trabalhou na cozinha de alguns dos principais restaurantes da cidade. Além disso, o empreendedor atua como personal chef, comandando a cozinha de eventos privados.



Com o passar do tempo, Sidy desenvolveu a vontade de empreender, pois sentia falta de um restaurante em Porto Alegre que representasse suas raízes e sua cultura. Assim, a ideia do Teranga África foi saindo do papel. “Algo que faltava aqui era um lugar para representar o nosso povo. E quando falo povo, não falo só de Senegal, falo da África inteira”, afirma o empreendedor.



O chef conta que, quando viu que o ponto do atual restaurante estava disponível, decidiu que era hora de dar um passo em direção ao seu sonho. Depois de adquirir o imóvel, Sidy pôs a mão na massa. Reformou o lugar por conta própria, contando apenas com a ajuda de alguns amigos. Depois de passar por algumas cidades do País, o empreendedor se estabeleceu em Porto Alegre. Segundo ele, a capital gaúcha é um ótimo lugar para se morar. “Trabalho desde os 11 anos. Já vivi muita loucura, principalmente na cozinha, e Porto Alegre é um lugar muito tranquilo, muito bom de se viver”, avalia Sidy. Assim, o empreendedor se estabeleceu na cidade, casou com uma porto-alegrense e aprendeu a falar português fluente - ainda que carregue um leve sotaque. Sidy mora na capital gaúcha há 12 anos e, por aqui, trabalhou na cozinha de alguns dos principais restaurantes da cidade. Além disso, o empreendedor atua como personal chef, comandando a cozinha de eventos privados.Com o passar do tempo, Sidy desenvolveu a vontade de empreender, poisAssim, a ideia do Teranga África foi saindo do papel. “Algo que faltava aqui era um lugar para representar o nosso povo. E quando falo povo, não falo só de Senegal, falo da África inteira”, afirma o empreendedor.O chef conta que, quando viu que o ponto do atual restaurante estava disponível, decidiu que era hora de dar um passo em direção ao seu sonho. Depois de adquirir o imóvel, Sidy pôs a mão na massa. Reformou o lugar por conta própria, contando apenas com a ajuda de alguns amigos.

LEIA TAMBÉM > Marca de brownies aposta em fast food de doces em nova operação na Zona Sul

A operação ainda é pequena. Sidy comanda a cozinha sozinho e conta com a ajuda de uma amiga de sua esposa para servir a clientela. Segundo ele, isso é só o início. “Estamos começando. Ainda tem muito mais coisa por vir”, garante.

Inspiração africana no nome e no cardápio



A palavra Teranga, presente no nome do restaurante, é oriunda da língua Wolof, muito falada em países da África Ocidental. Segundo o empreendedor, ela significa hospitalidade, solidariedade e respeito demonstrados em uma comunidade. Esses são os ideais que Sidy busca passar para sua clientela.



Outro ponto importante exaltado pelo chef é a autenticidade do local. Segundo ele, 50% dos insumos utilizados no restaurante vêm diretamente da África . Isso faz com que o cliente se sinta, de fato, próximo da terra natal do empreendedor. Isso é muito perceptível em pontos simples, como no café servido no local. Colhido e torrado pela própria mãe de Sidy, o café tem um sabor autêntico e, segundo ele, é impossível encontrá-lo em outro lugar. “Agora, tu não precisas pegar um avião para conhecer a África. É só vir no Teranga”, comenta Sidy, com muito bom humor.





O chef sempre teve grande afinidade pela área da panificação e gosta de brincar com isso na hora de confeccionar os pratos de restaurantes. Todas as massas utilizadas são produzidas por ele com fermentação natural. No cardápio, são quatro opções de entrada, que variam de batata rústica até sanduíches, mas o destaque vai para o Beignet, uma porção de bolinho de chuva com mel orgânico e coco ralado. Para os pratos principais, também são quatro opções, além de um prato especial do dia. São várias opções de risoto, massa e carnes, tudo temperado com produtos que vieram diretamente do Senegal. Também são oferecidas saladas, pizzas, pastéis e hambúrgueres. Na sobremesa, o destaque é o quindim com lascas de coco salteado. “Tudo o que tu comeres aqui, tu não encontras em lugar nenhum. É tudo único, diferenciado. Estudei bastante para isso e gosto de ser criativo”, afirma Sidy, com orgulho. O chef sempre teve grande afinidade pela área da panificação e gosta de brincar com isso na hora de confeccionar os pratos de restaurantes. Todas as massas utilizadas são produzidas por ele com fermentação natural. No cardápio, são quatro opções de entrada, que variam de batata rústica até sanduíches, mas o destaque vai para o. Para os pratos principais, também são quatro opções, além de um prato especial do dia. São várias opções de risoto, massa e carnes, tudo temperado com produtos que vieram diretamente do Senegal. Também são oferecidas saladas, pizzas, pastéis e hambúrgueres. Na sobremesa, o destaque é o quindim com lascas de coco salteado. “Tudo o que tu comeres aqui, tu não encontras em lugar nenhum.. Estudei bastante para isso e gosto de ser criativo”, afirma Sidy, com orgulho.

Endereço e horário de funcionamento do Teranga África



O Teranga África funciona de terça-feira a sábado, das 11h às 22h, e está localizado na avenida Nova York, n º 767, no bairro Auxiliadora. Além de operar no formato de salão, o empreendimento oferece opções para retirada. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99018-2363.