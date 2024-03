Hamburgueria de Cachoeirinha busca conscientizar público sobre a Síndrome de Down

O 21 de março marca o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2012, faz parte do calendário nacional desde 2022. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, estima-se que a trissomia do cromossomo 21 ocorra em um a cada 700 nascimentos, totalizando cerca de 270 mil pessoas com Síndrome de Down no País. O número serve de inspiração para quem carrega a bandeira da inclusão no seu dia a dia, inclusive na hora empreender.

O casal Maiane Veronese e Arthur Constant comanda a Cromossomo 21, hamburgueria que opera por delivery em Cachoeirinha. O negócio surgiu do desejo do casal de passar mais tempo junto da família. Eles sempre buscavam uma maneira de conciliar suas rotinas agitadas com a vontade de estar próximos aos seus sobrinhos, Caio, 10 anos, e Vinícius, 7 anos.

As crianças precisavam de acompanhamento multidisciplinar semanalmente, pois Caio tem Síndrome de Down e Vinícius é uma criança com autismo.

Entre conversas e ideias, surgiu a inspiração de abrir uma hamburgueria que homenageasse os meninos. "Trabalhava de garçom e saía de casa às 14h e voltava às 2h. Quando saía, eles choravam e, quando voltava, faziam uma festa, sempre querendo ficar comigo. Senti que precisava estar mais em casa, precisava ver eles crescerem e estar com eles", conta Arthur. A partir dessa ideia, nasceu a Cromossomo 21 Hamburgueria.

Com uma bagagem de experiências anteriores em restaurantes, decidiram mergulhar de cabeça no empreendedorismo. O casal desejava que, de alguma forma, o negócio mantivesse em sua essência o motivo principal dessa jornada: os sobrinhos. A escolha do nome Cromossomo 21 foi a forma encontrada para fazer referência a Caio e à Síndrome de Down, enquanto o símbolo do quebra-cabeça colorido presente no logotipo representa Vinícius e o autismo. Mesmo em meio às adversidades, a família se manteve firme na meta de inaugurar o negócio no Dia Internacional da Síndrome de Down em 2023. "Minha sogra faleceu um mês antes de abrirmos. Então, o dinheiro estava apertado. Mesmo assim, decidimos abrir para vender nem que fosse um hambúrguer. A recepção foi muito além. Naquele dia, vendemos mais de 65 hambúrgueres", rememora Arthur.

De acordo com a dupla, o cardápio diversificado e criativo da Cromossomo 21 tem conquistado clientes de todas as idades e gostos. Entre os destaques, estão clássicos como Duplo Smash Bacon e criações autorais, como o Rei Momo, idealizado para o Carnaval. Os hambúrgueres que homenageiam Caio e Vinícius, o Down e o Atípico, tornaram-se os carros-chefes da operação, confirmando a sintonia entre o paladar do público e a missão da hamburgueria.

Embora o casal tenha encontrado boa receptividade do público, Arthur e Maiane enfrentam desafios diários, desde a gestão do negócio até a conciliação de suas vidas pessoais com as demandas da hamburgueria, como a divulgação nas redes sociais. "Já tentamos contratar três ou quatro pessoas para fazer essa função. No começo, eles entendem o que a gente quer, mas depois nunca entregam o que pedimos. Não queremos só vender um hambúrguer. A nossa hamburgueria vai além", afirma Maiane.

Os sócios não descartam planos de expandir o negócio no futuro, mas, no momento, eles estão focados em consolidar a presença da marca no mercado local antes de considerar novas oportunidades. Atualmente, a Hamburgueria Cromossomo 21 opera exclusivamente através do sistema de delivery.

Enquanto consolidam o negócio, Arthur e Maiane permanecem fiéis à missão de promover a inclusão e a aceitação, além de um local para ensinar aos sobrinhos sobre a vida, como conta Maiane, "Mostramos que tem que atender o cliente, vender o hambúrguer, saber o valor do produto. Não é só querer comprar as coisinhas e deu. Para isso, precisa ter dinheiro, e eles já estão aprendendo", afirma.

Para o futuro, o objetivo da dupla é que o negócio cresça de forma sustentável. Com uma base de clientes leais, Maiane e Arthur acreditam que a Cromossomo 21 possa servir de inspiração para outros empreendedores que carregam a bandeira da inclusão.