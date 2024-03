Com investimento de R$ 500 mil, Balcone abre nova unidade no Moinhos de Vento

Moinhos de Vento, a Balcone Pizza Napolitana, que opera desde 2018, decidiu investir e inicia o ano com a abertura da sua sexta unidade em Porto Alegre. O novo espaço está localizado no Pátio Ivo Rizzo, na rua Dinarte Ribeiro, nº 214. Apostando na retomada do bairro, a Balcone Pizza Napolitana, que opera desde 2018, decidiu investir e inicia o ano com a abertura da sua sexta unidade em Porto Alegre. O novo espaço está localizado no Pátio Ivo Rizzo, na rua Dinarte Ribeiro, nº 214.

"Acreditamos que a Padre Chagas vai voltar com força total. Além do amplo movimento e circulação de pessoas, os porto-alegrenses gostam de passear pelo bairro à noite, o que combina perfeitamente com a ideia de parar para comer uma boa pizza napoletana ou até pegar para comer em casa", considera Luiz Eduardo Barbosa, sócio-fundador da Balcone.

A nova unidade segue a premissa das anteriores, democratizar o acesso e a experiência de uma pizza napoletana. Para isso, o espaço recebeu um investimento de R$ 500 mil e espera vender cerca de 150 pizzas por dia. A novidade segue o estilo das outras operações já instaladas no Pátio Ivo Rizzo, que operam em contêineres, e também dispõe de mesas altas com banquetas e baixas com cadeiras para quem desejar degustar a pizza no local.

Além dos tradicionais sabores já conhecidos pela clientela, a marca inaugura com uma novidade no cardápio: a pizza Dijon e Mel, no valor de R$ 52,00.

O espaço já está em operação na rua Dinarte Ribeiro, nº 214, no Pátio Ivo Rizzo, atendendo todos os dias, das 16h às 22h30min, mas está com data marcada para inauguração oficial e comemoração de seis anos da marca. O evento ocorre na próxima sexta-feira (22), das 18h às 21h30min.

A Balcone Pizza Napolitana

Operando desde 2018, a Balcone está presente em seis bairros da Capital: Menino Deus, Boa Vista, Bom Fim, Chácara das Pedras, Bela Vista e, agora, no Moinhos de Vento. Desde o início da marca, a rede vendeu mais de meio milhão de unidades e emprega cerca de 40 colaboradores entre as seis unidades de Porto Alegre. Ainda neste ano, a marca projeta o início das obras de uma unidade na Cidade Baixa.

Para manter uma marca atualizada e em expansão constante, Luiz acredita que o segredo é estar atento aos clientes, buscando compreender o perfil de pessoa que frequenta cada uma das unidades. "Também percebemos que os clientes valorizam muito a qualidade do produto que estão consumindo, então não abrimos mão dos ingredientes importados da Itália que compõem a nossa pizza, como a farinha, o molho e o azeite. Além disso, escolhemos criteriosamente nossos fornecedores locais baseados na qualidade do produto, e não no preço."