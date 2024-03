Marca de brownies aposta em fast food de doces em nova operação na Zona Sul

A Charlie, marca de brownies e doces que opera desde 2014 em Porto Alegre, abrirá uma nova unidade na zona sul da Capital. Desta vez, será no formato pocket em um quiosque dentro do shopping Paseo Zona Sul, onde a marca opera em uma loja desde 2021. A novidade, que deve abrir na próxima semana, terá como foco o take away, em uma operação denominada sweet fast food, com foco em doces e cafés servidos de forma rápida, além de sorvetes expressos que complementam os quitutes do negócio.

Tiago Schmitz, fundador da Charlie, conta que a nova operação surgiu a partir da relação da marca com o Paseo Zona Sul, que fica na avenida Wenceslau Escobar, nº 1823, no bairro Tristeza. "Foi uma oportunidade de ampliar nossa parceria com o Paseo Zona Sul, visto que havia um quiosque de uma outra marca de doces em frente a nossa loja que encerrou suas atividades. Decidimos assumir o espaço para expandir nosso conceito de confeitaria para o que chamamos de "sweet fast food", ou seja, doces e cafés servidos de forma rápida, focando na experiência de takeaway e nos sorvetes expressos harmonizados com nossos brownies e doces", explica o empreendedor, destacando que a operação em loja seguirá em funcionamento. "O quiosque fica em frente a nossa loja e é um complemento da operação que já existe no empreendimento desde 2021. O Paseo nos ofereceu mais lugares externos para que os clientes tenham outros espaços para consumo dos nossos cafés e sobremesas, além do quiosque onde testaremos nossa operação de takeaway. Apostamos na Zona Sul porque temos muitos clientes por lá há bastante tempo e a região da Tristeza tem uma relação afetiva entre clientes e marcas que valorizam o consumo local . A ideia é que, no futuro, consigamos ampliar ainda mais nossa presença no bairro, agregando nossa padaria também por lá", revela.

O formato focado no sistema pegue e leve é uma das apostas para a expansão da marca. "Existem dois focos de expansão da Charlie no mercado. Operações pocket com foco no conceito sweet fast food e operações de padaria e confeitaria com foco na experiência mais ampla da marca em bairros e cidades que consideremos estratégicas, bem como experiências de consumo que façam sentido para as pessoas e para a Charlie", projeta Tiago.

Completando uma década de operação, o empreendedor afirma que, mesmo com expansões no horizonte, o objetivo da Charlie é seguir fiel aos pilares do negócio. "Temos muitas novidades que serão divulgadas ao longo do ano. Estamos entrando no décimo ano do negócio e buscando consolidar a empresa para que ela seja sempre inspiradora, com sentido social, mas também referência no mercado de confeitaria", diz.