LISTA: 10 opções de ovos de Páscoa em Porto Alegre

Não pode faltar chocolate na Páscoa. Pensando em atender à demanda da data, que, em 2024, será celebrada no dia 31 de março, empreendedores e empreendedoras de Porto Alegre prepararam doces especiais. Dos ovos mais tradicionais às versões veganas, confira 10 opções de ovos de Páscoa para encomendar na Capital.

1. Miniovos recheados





O um alfajor com cobertura de pistache, que é vendido por R$ 8,00 a unidade. Além dessas opções, tem a caixa de miniovos recheados nos sabores Duo de brigadeiros, Pistache e Ninho com morango, que custa R$ 55,00, e ovo trufado de pistache, que tem 250g e custa R$ 45,00. As encomendas podem ser feitas até o dia 23 de março. Rocambolo é um atelier de doces localizado no coração do bairro Santa Cecília. Com as tortas como carro-chefe, que são vendidas em fatias ou inteiras, a operação chega a registrar a venda de mais de 300 itens por dia. Para a Páscoa de 2024, o empreendimento preparou alguns quitutes especiais para a clientela. Entre elas estão os bites de brownie com caramelo, biscoitos temáticos eAlém dessas opções, tem ae ovo trufado de pistache, que tem 250g e custa R$ 45,00. As encomendas podem ser feitas até o dia 23 de março.

2. Ovos veganos





A Açucarando Doceria Vegana, é uma confeitaria vegana que funciona por delivery em Porto Alegre. Neste ano, a operação preparou seis novos sabores para adoçar a Páscoa sem insumos de origem animal . Os destaques vão para o ovo recheado de cookies n’ cream e o ovo de palha italiana, que tem 525g e custa R$ 95,00. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99654-6028‬.



3. Monte seu ovo , é uma confeitaria vegana que funciona por delivery em Porto Alegre. Neste ano, a operação preparou seis novos sabores para adoçar a. Os destaques vão para o ovo recheado de cookies n’ cream e o ovo de palha italiana, que tem 525g e custa R$ 95,00. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99654-6028‬.





A doceria de Porto Alegre Ana Santo Doce também preparou um cardápio especial para Páscoa. Os clientes podem montar o seus próprios ovos recheado, escolhendo o tamanho, casca e até mesmo o recheio . Os ovos custam R$ 65,00 e R$ 99,00, de acordo com o tamanho.



4. Sabor surpresa A doceria de Porto Alegretambém preparou um cardápio especial para Páscoa. Os clientes podem. Os ovos, de acordo com o tamanho.





Criado em 2022 por um estudante da Ufrgs como uma fonte adicional de renda, o ovo de brownie misterioso, ovo com um brownie de sabor aleatório que o cliente só descobrirá quando abrir. O valor varia de R$ 84,50 até R$ 87,50.



5. Ovo sem glúten Criado em 2022 por um estudante da Ufrgs como uma fonte adicional de renda, o Brownie do Zé se tornou a principal atividade financeira do jovem José Laurito, de 23 anos. Vendendo brownies na frente do restaurante universitário, o empreendedor preparou uma lista especial para a Páscoa deste ano. O destaque dos novos itens é oque o cliente só descobrirá quando abrir. O valor varia





A Guté busca ser um empreendimento focado na alimentação inclusiva e saudável. Para a Páscoa, a operação preparou ovos sem glúten, derivados de soja ou leite, para quem tem restrição alimentar , ou apenas busca uma alimentação mais saudável. Os destaques vão para o ovo Crispy Kinder e o ovo de marshmallow. Mais informações pelo Instagram (@gute.br).



6. Ovo de cookie busca ser um empreendimento focado na alimentação inclusiva e saudável. Para a Páscoa, a operação preparoupara quem tem, ou apenas busca uma alimentação mais saudável. Os destaques vão para o ovoMais informações pelo Instagram (@gute.br).





A Constelação Cookieria é uma confeitaria especializada em cookies. Para a páscoa deste ano, uma das apostas é o ovo crocante de cookie com sabor caramelo salgado , que tem 480g e custa R$ 90,00. As encomendas podem ser feitas pelo iFood ou pelo WhatsApp (51 99556-0426). é uma confeitaria especializada em cookies. Para a páscoa deste ano, uma das apostas é o, que tem 480g e custa R$ 90,00. As encomendas podem ser feitas pelo iFood ou pelo WhatsApp (51 99556-0426).

7. Direto da França





A doceria Xoxocolate, especializada em brigadeiros finos, trouxe uma inspiração internacional para a Páscoa. Com uma grande variedade de ovos recheados para comer com colher, um dos destaques é o ovo de Crème brûlée. Com casca de chocolate branco e geleia de frutas vermelhas, o ovo é vendido por R$ 99,00. , especializada em brigadeiros finos, trouxe umapara a Páscoa. Com uma grande variedade de ovos recheados para comer com colher, um dos destaques é o ovo. Com casca de chocolate branco e geleia de frutas vermelhas, o ovo é vendido por

8. Ovo cheesecake

Johnny & Julie, café de Porto Alegre conhecido pela cheesecake, aposta em versões de Páscoa do doce. São três versões do ovo cheesecake : frutas vermelhas, doce de leite e caramelo e pistache e framboesa, que partem de R$ 88,90. Há, ainda, os ovos de colher, com os sabores brigadeiro, Duo Kinder e Ninho com Nutella. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51 98422-5500) com quatro dias de antecedência. café de Porto Alegre conhecido pela cheesecake, aposta em versões de Páscoa do doce. São: frutas vermelhas, doce de leite e caramelo e pistache e framboesa, que partem de R$ 88,90. Há, ainda,, com os sabores brigadeiro, Duo Kinder e Ninho com Nutella. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51 98422-5500) com quatro dias de antecedência.

9. Ovo de colher vegano

O Modesta Vegana, mercado de produtos sem origem animal que opera na rua Tomaz Flores, nº 134, no bairro Bom Fim, lançou para Páscoa uma linha de ovos de colher veganos . Entre os seis sabores, estão o de Pistache, que custa R$ 89,90, e o de paçoca, que sai por R$ 79,90. Mais informações pelo Instagram (@modestavegana).

10. Kit confeiteiro