Estudante da Ufrgs cria marca de brownies e vende 300 unidades por dia no RU

O que era para ser só mais uma efemeridade na vida de José Laurito, 23 anos, acabou virando uma efeméride. O estudante da Ufrgs, em maio do ano passado, decidiu pegar em utensílios de cozinha para revolucionar sua realidade financeira, com a venda de brownies. Foi vencido pela primeira fornada - e, por pouco, não desistiu. Hoje, além de ter restabelecido a sua situação econômica, José tem a presença celebrada por alunos da Ufrgs. O Brownie do Zé, como ficou conhecido, já faturou cerca de R$ 2 mil num único dia.

"O Brownie do Zé não só está construindo uma identidade própria, mas também a minha identidade como alguém corajoso, sempre quis me ver assim", diz José. Essa realidade, contudo, em nada se parece com aquela quando o estudante ainda mantinha-se voltado unicamente à Fisioterapia. "Estava num dos momentos mais desafiadores da minha vida. Com mudanças na lei, fiquei sem Tri Escolar e sem bolsa auxílio. Também me assumi para a minha família nesse período. Estava um pouco sozinho", lembra.

Apesar das adversidades, José precisava dar continuidade aos estudos. Vestiu-se com uma dólmã - que usa não só na cozinha, mas também no processo de venda - e foi aventurar-se no empreendedorismo. Os brownies, inicialmente, eram uma consequência da busca pelo sustento. Com o tempo, tornaram-se a causa de todo o processo."Tem muita oportunidade que cerca a universidade. Quando tu consegues te conectar com o cliente e usar esse espaço para crescer uma empresa, tem muito potencial", percebe José.

A parceria criada com os colegas universitários

E esse vínculo com o ambiente universitário, de fato, alterou os rumos do negócio. Durante o último semestre da Ufrgs, um grupo de estudantes do curso de Relações Públicas voluntariou-se para dar uma nova identidade digital para o Brownie do Zé. "Estar ali tentando, com o coração aberto, cativou muita gente. A minha trajetória, que se assemelha a de muitos estudantes, aproximou muito o contato . Trazer um pouco de diversão durante o período de venda também", conta José sobre os conhecimentos empreendedores adquiridos durante o período. "Aprendi que vale muito ter um produto que chame a atenção visualmente, mesmo que demore mais para fazer uma decoração que se diferencie", garante.

LEIA TAMBÉM > No entorno da Ufrgs, Xirú Beer é ponto clássico para encontro de estudantes há 18 anos

Os próximos passos do Brownie do Zé

Esses aprendizados geram, inclusive, ideias para o futuro do Brownie do Zé. O empreendedor à frente da marca planeja ampliar os pontos de venda, levando, quem sabe, o carrinho às feiras que acontecem na Redenção. Outra possibilidade é fechar parcerias com lojas revendedoras. "O objetivo é conseguir formalizar a empresa sem perder o aspecto artesanal dos brownies", planeja José.

Mais de 15 sabores de brownies

São mais de 15 sabores de brownies, com opções veganas, sem glúten e sem lactose. O mais pedido, no entanto, é o de stikadinho. Os valores dos itens partem de R$ 4,00. As vendas presenciais ocorrem, principalmente, no Restaurante Universitário do Campus da Saúde da Ufrgs, na rua Ramiro Barcellos, nº 2500. Encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@brownie.do.ze).

LEIA TAMBÉM > Da tradição à novidade, negócios apostam no movimento das universidades em Porto Alegre

Em breve, a opção de brownie com sorvete deve ser adicionada ao cardápio. Apesar de estar entrando no último semestre da faculdade, José não planeja encerrar as atividades. "Consegui encontrar um realização profissional nesse dia a dia de venda", afirma.