Da tradição à novidade, universidades são pontos de encontro de bons negócios

Universidades são locais de fomento de sonhos e novas oportunidades, que não ficam restritas apenas a estudantes. Negócios situados no entorno dos principais centros acadêmicos de Porto Alegre encontram uma comunidade fiel e um ambiente pujante para crescer. Um desses espaços é o Xirú Beer, bar localizado na avenida João Pessoa, nº 147, esquina com a rua Antônio Guimarães, que, desde 2005, é fielmente frequentado pelos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Comandado pelos irmãos Marciano e Cassiano Martinelli, o empreendimento se tornou parte do dia a dia dos alunos do campus central da universidade.

O Xirú abre cedo, e, desde às 8h, está pronto para atender os alunos da universidade federal. O foco do negócio são as comidas de boteco, como pastel e batata frita - segundo Marciano, o bar produz uma média de 150 pastéis por dia -, e, claro, a cerveja. Além disso, é disponibilizado um buffet na hora do almoço.

Marciano adquiriu a operação através de seu antigo chefe, Antônio Saraiva. Ele era dono do antigo Bar do Antônio, que era localizado no interior da Ufrgs, e do Bar da Tia Ione, que ficava dentro do Colégio de Aplicação, quando a escola ainda era sediada no campus centro. Antônio tinha outros bares espalhados pela cidade e, quando resolveu se aposentar, vendeu o seu melhor ponto para Marciano, seu funcionário de longa data.

Assim, junto de seu irmão Cassiano, o empreendedor desembolsou uma quantia de R$ 80 mil, parcelados em 40 vezes, para adquirir o empreendimento, que, na época, chamava-se Antonio's Bar. Marciano acredita que a ação foi um agradecimento de seu antigo chefe, que veio a falecer no ano passado.

Ao fim das parcelas, os irmãos alteraram o nome para Xirú Beer - uma gíria gaudéria que quer dizer amigo, companheiro -, mas mantiveram os mesmos funcionários da antiga operação. Hoje, o Xirú conta com quatro funcionários, divididos em garçons e cozinheiros. As funcionárias que comandam a cozinha trabalham lá desde a época do Antônio, o que faz com que o bar tenha uma atmosfera bem familiar.

Mas, apesar disso, o que mais chama a atenção no Xirú não são os produtos ali oferecidos, mas sim o sentimento de amizade e camaradagem que foi criado com os alunos ao longo dos anos. "Aqui, todo mundo é xirú ou xirúa", explica Marciano, rindo.

Ao entrar no bar, é possível perceber inúmeras fotos de turmas de formandos espalhadas pelas paredes. São as turmas que homenagearam o empreendimento em seus discursos de formatura. "Já é tradição vir aqui para tirar foto de toga", conta o dono do Xirú.

Marciano lembra de todos os rostos eternizados nas paredes de seu bar com muito carinho. "Aqui tem a primeira indígena a se formar em Farmácia na Ufrgs. Tem outro que é procurador do Estado. Essa aqui foi a primeira turma a colocar uma placa no bar", conta ele com orgulho, mostrando as fotos. Nas paredes do bar, também existem histórias tristes, como o caso do aluno que faleceu na semana de sua formatura e, hoje, possui um espaço especial na parede do Xirú.

Essa proximidade com os alunos proporciona aos donos relatos engraçados. Marciano conta que a enfermeira que fez a cesárea de seu primeiro filho o reconheceu durante o parto. Outra história inusitada lembrada pelo empreendedor aconteceu recentemente, quando um cliente saiu do bar sem pagar, mas esqueceu seus documentos. "Fui no Palácio da Polícia e a pessoa que me atendeu é formada na Economia e a delegada formada no Direito aqui da Ufrgs. Quando ela me viu, falou 'E ai, Xirú, veio trazer um cafezinho para gente?' ", conta o empreendedor. Até mesmo o slogan do bar surgiu por conta da boa relação com os alunos. A fachada diz "Xirú Beer, o bar dos sábios", e Marciano conta que ouviu a frase pela primeira vez em um discurso de formatura de uma turma de Relações Internacionais. Essa troca entre empreendedor e aluno é uma característica única de um bar que existe em função de uma universidade. Ali, são criadas amizades, romances e memórias, tudo isso eternizado por fotos nas paredes do Xirú Beer.