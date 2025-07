LISTA: 7 negócios gaúchos para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de valorizar a resistência dessas mulheres contra os preconceitos e violências historicamente sofridas por elas . Hoje (25), 33 anos após a criação da homenagem, várias empreendedoras desta população estão à frente de negócios no Rio Grande do Sul nas mais diversas áreas. Conheça sete mulheres negras à frente de negócios locais.

1. Mai Cake Veg

Mai Cake Veg (@maicakeveg) é uma doceria vegana criada pelas amigas Évelyn Chalmers e Maíra Rodrigues. O objetivo das sócias é quebrar a ideia de que comida vegana não pode ser saborosa . O negócio trabalha com encomendas, delivery e retirada e conta com brownies, cookies, bolos, cupcakes e outros doces. ) é uma doceria vegana criada pelas amigas Évelyn Chalmers e Maíra Rodrigues. O objetivo das sócias é. O negócio trabalha com encomendas, delivery e retirada e conta com brownies, cookies, bolos, cupcakes e outros doces.

Local : avenida Venâncio Aires, nº 103, Cidade Baixa - Porto Alegre

: avenida Venâncio Aires, nº 103, Cidade Baixa - Porto Alegre Horário : segunda a sexta-feira, das 12h às 19h; sábado das 11h às 16h

: segunda a sexta-feira, das 12h às 19h; sábado das 11h às 16h Contato: (51) 99928-2365

A Mai Cake Veg é uma doceria vegana na Cidade Baixa MAI CAKE VEG/REPRODUÇÃO/JC

2. Sítio Rosa do Vale

Sítio Rosa do Vale (@sitiorosadovale) foi criado por Miriam Krindges, primeira mulher negra a produzir vinhos no Brasil . Com pisa de uva ao som de samba, o foco do negócio é fomentar o afroturismo, celebrando a cultura negra no Rio Grande do Sul. O sítio fica em Poço das Antas, a 95 km de Porto Alegre, onde é feito o plantio de uvas e figos, fruticultura e produção de vinhos. ) foi criado por Miriam Krindges,. Com pisa de uva ao som de samba, o foco do negócio é fomentar o afroturismo, celebrando a cultura negra no Rio Grande do Sul. O sítio fica em Poço das Antas, a 95 km de Porto Alegre, onde é feito o plantio de uvas e figos, fruticultura e produção de vinhos.

Local : rua Dez de Novembro - Poço das Antas

: rua Dez de Novembro - Poço das Antas Horário : 8h às 19h



: 8h às 19h Contato: (51) 99586-7921



Miriam Krindges está à frente do Sítio Rosa do Vale, de Poço das Antas SITIO ROSA DO VALE / DIVULGAÇÃO / JC



3. Restaurante Todo Vene

Todo Vene (@todovenebistro), restaurante de comida típica do país. Com bistrô e café, o que mais chama a atenção dos clientes são as arepas, prato de massa de pão recheada feita com farinha de milho . O sabor preferido do público é o Pabellón, com recheio de carne, feijão e banana da terra frita. Auristela Teran, ao lado de seu filho José Carlos Silva, veio da Venezuela e montaram o), restaurante de comida típica do país. Com bistrô e café, o que mais chama a atenção dos clientes são as. O sabor preferido do público é o Pabellón, com recheio de carne, feijão e banana da terra frita.

Local : avenida Independência, n° 1211 (Galeria Moinhos de Vento) - Porto Alegre

: avenida Independência, n° 1211 (Galeria Moinhos de Vento) - Porto Alegre Horário : terça-feira a sábado, das 9h às 19h; domingo, das 11h às 16h



: terça-feira a sábado, das 9h às 19h; domingo, das 11h às 16h Contato: @todovenebistro no Instagram

Todo Vene, Café e Bistrô, Comida Venezuelana. José Carlos Silva e Auristela Teran são os sócios do empreendimento. TÂNIA MEINERZ/JC



4. Porto Carioca



O Porto Carioca (@portocariocabar) é um bar criado por Joicy Gama. Natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, vive no Rio Grande do Sul há quase 20 anos e administra o já tradicional bar desde 2011. O cardápio tem como atração principal a panqueca da casa , com recheio de frango, carne moída ou de panela, molho vermelho e orégano, além de outras comidas típicas de boteco.

Local : rua da República, n° 188, Cidade Baixa - Porto Alegre



: rua da República, n° 188, Cidade Baixa - Porto Alegre Horário : terça-feira a domingo, das 17h às 23h45min



: terça-feira a domingo, das 17h às 23h45min Contato: portocariocabar.com.br



Joicy Modesto comanda o Porto Carioca na Cidade Baixa há 13 anos JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

5. Muda Arquitetura Possível



Muda Arquitetura Possível (@mudecomamuda) é um escritório de arquitetura com o propósito de oferecer um serviço mais acessível. Marina Pena e Carol Solaro são sócias e fundaram o negócio há cinco anos pensando em atender um público que não tem condições de arcar com os custos de projetos arquitetônicos tradicionais . A ideia é planejar mantendo o diálogo com os clientes para atender às possibilidades financeiras deles. ) é um escritório de arquitetura com o propósito de oferecer um serviço mais acessível. Marina Pena e Carol Solaro são sócias e fundaram o negócio há cinco anos pensando em. A ideia é planejar mantendo o diálogo com os clientes para atender às possibilidades financeiras deles.

Local : rua Baronesa do Gravataí, nº 137, Cidade Baixa - Porto Alegre



: rua Baronesa do Gravataí, nº 137, Cidade Baixa - Porto Alegre Horário : atendimento online



: atendimento online Contato: (51) 98039-7003 e mudecomamuda@gmail.com



Carol Solaro e Marina Pena estão à frente da Muda Arquitetura Possível JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

6. UJAMAATECH

soluções de educação financeira para melhorar a qualidade de vida de clientes e colaboradores. A educadora financeira A UJAMAATECH é uma startup especialista em ajudar empresas e instituições financeiras a desenvolverde clientes e colaboradores. A educadora financeira Dina Prates está à frente da startup criada em 2019.

Orçamentos através do site www.ujamaatech.com.br

7. Odabá



Associação que visa promover a ascensão econômica do povo negro através do afroempreendedorismo , a @odaba.br) é presidida pela ativista Kenia Aquino. A iniciativa oferece consultorias, qualificações e workshops aos membros. No ano passado, foi aberta em Porto Alegre a Casa Odabá, uma sede fixa da associação, com espaço para coworking, salas profissionais para locação e auditório para encontros e palestras. Para se associar, é necessário ser um afroempreendedor ou ter o desejo de abrir o próprio negócio. , a Odabá ) é presidida pela ativista Kenia Aquino. A iniciativa oferece consultorias, qualificações e workshops aos membros. No ano passado, foi aberta em Porto Alegre a Casa Odabá, uma sede fixa da associação, com espaço para coworking, salas profissionais para locação e auditório para encontros e palestras. Para se associar, é necessário ser um afroempreendedor ou ter o desejo de abrir o próprio negócio.

Local : rua João Alfredo, nº 782, Cidade Baixa - Porto Alegre



: rua João Alfredo, nº 782, Cidade Baixa - Porto Alegre Horário : terça à sexta-feira, das 10h às 17h



: terça à sexta-feira, das 10h às 17h Contato: (51) 99458-3160 e relacionamento@odaba.com.br