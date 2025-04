Escritório de arquitetura de Porto Alegre foca em projetos acessíveis e para espaços alugados

Há cinco anos no mercado, a Muda Arquitetura Possível, escritório de arquitetura, tem o propósito de oferecer um serviço mais acessível no segmento. A história do negócio começou quando as proprietárias, Marina Pena e Carol Solaro, perceberam um nicho entre a arquitetura tradicional e a popular. “A arquitetura tradicional é sobre luxo, e a arquitetura popular é sobre salubridade do espaço, ter o mínimo. No meio disso, tem muita gente. Nossos familiares e amigos não consumiam esse tipo de serviço, então entendemos que era ali que queríamos trabalhar”, observa Marina, designer de interiores.



Carol, mais conhecida como Sol, também sempre sonhou com o próprio negócio. “A Muda sempre existiu. Ingressei na área já sabendo que íamos fazer a Muda”, lembra. Ainda na faculdade, percebeu que suas ideias divergiam do padrão. “Tinha muita afinidade com a Mari, que era de fora da arquitetura e a pessoa com quem eu realmente trocava. Inclusive, sentia que o que imaginávamos para o nosso negócio não era visto como arquitetura ”, conta. Na época, Marina cursava Relações Internacionais e Administração Pública, mas logo migrou para o Design de Interiores. “Me encontrei no Design de Interiores. Fiz a faculdade sabendo que queríamos fazer a Muda”, afirma.

Em junho de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, as sócias deram início à empresa. Apesar das dificuldades, o momento foi oportuno para validar o modelo de negócio. “Tínhamos uma expectativa de fazer de uma maneira que a pandemia nos impossibilitava de fazer, que era estar mais junto, mais presente com o cliente”, explica Marina. Ainda assim, a atuação online ampliou horizontes. “Atendemos todo o Brasil, e já atendemos fora do País também”, acrescenta.



Desde o início, a Muda Arquitetura Possível apostou em pacotes fechados como diferencial. “Poder oferecer esses pacotes que as pessoas entram no nosso site e consultam os valores é fundamental para nós”, explica Sol. Ela lembra que, há cinco anos, esse formato ainda era pouco explorado no mercado. Entre os serviços, o principal é o Converse com a Muda, uma consultoria de 1h30min no valor de R$ 1,5 mil. “Nesta conversa, tratamos sobre tudo que a pessoa desejar, desde um cômodo específico até um apartamento inteiro”, detalha Sol.



Já o pacote Mude Arquitetura Possível, a partir de R$ 3,7 mil, contempla o projeto completo de um cômodo. “Layout, disposição dos móveis, definição do mobiliário. A cara do projeto, a decoração”, descreve Marina. A partir daí, o cliente pode adicionar serviços extras como lista de compras e acompanhamento de obra. O atendimento pode ser online ou presencial, com a consultoria ganhando espaço nos últimos anos. “ Essas trocas são muito ricas . Ficamos muito felizes toda vez que percebemos que aquela 1h30min fez diferença tanto em projetos residenciais quanto em comerciais”, afirma Marina.



Mais do que oferecer preços competitivos, a Muda Arquitetura Possível preza pela comunicação clara e personalizada. "É sobre entender as possibilidades daquela pessoa, entender o que faz sentido para ela. Não vai ser tudo novo, não vai ser tudo sobre marcenaria", explica Sol. Essa abordagem respeita a realidade dos clientes, como destaca Marina. "Olhamos muitas referências e gostamos de tudo. Mas o que se aplica à minha realidade? O que se aplica ao meu dia a dia? Uma casa com filhos não tem como ser minimalista." A arquiteta reforça que o objetivo é criar espaços duradouros. "Que a pessoa consiga realmente levar isso para a vida dela, não como uma tendência passageira, mas para que ela se reconheça no espaço ao longo do tempo. "

Representatividade e acolhimento

Representatividade e acolhimento

Para as sócias, atender clientes pretos é uma das maiores conquistas da empresa. “Isso para mim é muito significativo. Já ouviu de vários clientes ‘não enxergava que podia contratar esse serviço. Ainda bem que eu conheci vocês'”, conta Marina.



Sol destaca o acolhimento como um diferencial. “Antes mesmo do projeto, as pessoas se sentem confortáveis para nos contar suas histórias. E vamos percebendo a importância do nosso trabalho”. Essa relação de confiança é fundamental, especialmente em relação à transparência financeira. “As pessoas falam ‘chegamos a conversar com outros escritórios, mas estávamos com vergonha de contar quanto tínhamos para realizar o projeto’”, relata Sol.

No auge da pandemia de Covid-19, as sócias deram início à empresa e apesar das dificuldades, o momento foi oportuno para validar o modelo de negócio JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



No auge da pandemia de Covid-19, as sócias deram início à empresa e apesar das dificuldades, o momento foi oportuno para validar o modelo de negócio JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

Outra aposta da Muda é o olhar o atual contexto do cliente, sem distinção entre imóveis próprios ou alugados. "O Converse é o projeto. A gente não tem diferenciação. O espaço da pessoa pode ser alugado ou próprio: o trabalho e o olhar serão os mesmos ", explica Marina. Para ela, projeto não se resume a obras e marcenaria. "Projeto é pensar o espaço, entender aquilo e criar algo a partir da realidade da pessoa".