Marca transforma banca de jornal no entorno do Parcão em cafeteria e loja de cookies

O The Tube, negócio voltado para a produção de cookies que opera em Porto Alegre desde 2017, está de casa nova. É em uma antiga banca de jornal na esquina das ruas 24 de Outubro e Comendador Caminha, em frente ao Parcão, que começa a operar a nova unidade da marca neste sábado (26). A banca foi transformada em uma cafeteria com foco no take away e na venda de cookies. Revitalizado, o espaço segue mantendo a essência da banca, com venda de alguns produtos, como palavras cruzadas, e decoração que remete aos jornais.

sendo um deles no Pontal Shopping, as empreendedoras tinham o desejo de consolidar um modelo mais compacto de negócio. "A ideia surgiu em função de queremos uma unidade mais compacta e por buscarmos algo na rua. Percebemos esse movimento das bancas de revista se atualizando e pensamos por que não uma banca de revistas? A ideia é a banca, além de ter um espaço de café, ser um espaço de conexão, para que as pessoas possam fazer aquela pausa do dia", explica Paula, revelando que há projetos de escalar o formato de operação. Júlia e Paula Sá, sócias-fundadoras do The Tube, juntaram-se a Iago Luzzi, sócio-operador, para abrir a nova unidade. Com outros dois pontos em operação,, as empreendedoras tinham o desejo de consolidar um modelo mais compacto de negócio. "A ideia surgiu em função de queremos uma unidade mais compacta e por buscarmos algo na rua. Percebemos esse movimento das bancas de revista se atualizando e pensamos por que não uma banca de revistas?, para que as pessoas possam fazer aquela pausa do dia", explica Paula, revelando que há projetos de escalar o formato de operação.

O espaço recebeu investimento de cerca de R$ 70 mil e foi totalmente revitalizado. Em frente, uma vitrine com cookies e outros produtos do cardápio compõe o espaço com as cruzadinhas e outros itens à venda. A identidade visual do espaço foi pensada para remeter aos jornais. "A gente quis manter essa essência da banca. Então, mantivemos os produtos que têm bastante saída, como cruzadinhas e passatempos, dando essa nova vida para banca. Vamos também ter um jornal disponível, para as pessoas que quiserem tomar um café e ler, e vamos ter uma minibiblioteca colaborativa", adianta Paula.

Iago, que fazia parte da equipe financeira da marca, tornou-se sócio-operador do novo ponto, acredita que a novidade será importante para a região. " Essa modernização das bancas é muito importante para a vida do bairro . Se pudermos contribuir, vai ser incrível. Certos vínculos a gente não precisa perder. As pessoas estão cada vez mais distantes, e ter um ponto de encontro faz diferença", avalia.

Um dos desafios da nova unidade foi compactar a operação em um pequeno espaço, missão que teve como base as experiências anteriores das empreendedoras. "Com as outras lojas, conseguimos ver o que é essencial mesmo. Estudamos e conseguimos otimizar a operação", explica Júlia.

A banca fica na esquina das ruas 24 de Outubro e Comendador Caminha EVANDRO OLIVEIRA/JC

No cardápio, além dos cookies clássicos da marca, terão outras opções, como misto quente e sanduíche farroupilha. "Tem muito morador por aqui, mas tem muita empresa. Vamos pegar esse horário de café da manhã, o cafezinho depois do almoço, temos um mix de produtos para atender todo mundo que passa aqui", afirma Iago. A operação abre as portas neste sábado (26) com uma ação: os 50 clientes da banca ganharão um cookie de chocolate.

Endereço e horário de funcionamento da banca do The Tube

A banca do The Tube fica na esquina das ruas 24 de Outubro e Comendador Caminha, no bairro Moinhos de Vento. A operação será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30. Aos fins de semana, das 9h às 18h.