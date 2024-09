Vendendo 40 mil cookies por mês, marca de Porto Alegre lança nova embalagem e projeta crescimento

Com foco em expandir a venda B2B, a The Tube lançou uma nova embalagem para ampliar a duração dos produtos. Agora, os cookies têm prazo de validade de 60 dias, o que, segundo Julia Sá, um dos nomes à frente da marca, deve dobrar o número mensal de vendas, que hoje é de 40 mil unidades. O negócio, que opera em Porto Alegre desde 2017, conta com duas lojas próprias e está presente em 150 pontos de venda.

A marca surgiu a partir da parceria de Júlia com sua irmã, Paula Sá. Administradoras, elas criaram o negócio em casa. "Fiz um curso de Gastronomia e a Paula estava encerrando um negócio na época. Decidimos criar algo juntas. Começamos com quiches, brownies e tortas por encomenda, mas sempre com uma pulga atrás da orelha querendo crescer no mercado B2B", conta Júlia, que trouxe sua experiência morando fora do País para lapidar a ideia do The Tube. "Morei em Londres e lá tinha muito cookie. Aqui, em 2017, ainda estava começando. Comecei a fazer receitas, fiquei uns dois meses desenvolvendo. Começamos em um Natal, fazendo para presente em vidros com minicookies. Com a renda do Natal, compramos o nosso primeiro forno profissional. Tomamos conta da casa da nossa mãe", lembra a empreendedora.

O negócio começou a ganhar espaço com a venda dos cookies e teve de se profissionalizar. "A casa da minha mãe ficou pequena, e sublocamos um espaço em uma cozinha que produzia para eventos. Começamos a ganhar mercado. Fizemos o nosso primeiro teste de validade, chegamos em 15 dias, que é pouco, mas sempre em busca de mercados que girassem mais. Ficamos um ano nesse local, até início de 2019, que fomos para onde estamos hoje", conta sobre o ponto na rua Visconde do Rio Branco, nº 684, que abriga a produção dos cookies e também conta com uma loja mais focada no delivery e take away.

LEIA TAMBÉM > Panificadora gaúcha voltada ao B2B mira expansão após superar impactos das enchentes

Validade com foco no B2B

A venda para outros negócios sempre foi o foco da marca, como conta Júlia. Assim, para expandir horizontes, as irmãs lançaram uma nova embalagem. Agora, o produto possui validade de 60 dias. "Queríamos crescer nessa parte. No início do ano, entramos em contato com uma engenheira de alimentos. Já tínhamos feito dois testes de validade e o produto nunca ficava como eu queria. Sou muito apegada ao resultado final dele. Começamos a desenvolver receitas, fazer testes das embalagens. Foram três ou quatro testes e chegamos em 60 dias sem perder a qualidade. Não queria uma bolacha velha. Queremos manter a experiência, qualidade e sabor ", pontua Júlia sobre os cookies presentes em 150 pontos de venda. "Hoje, estamos em Porto Alegre e Região Metropolitana vendendo 40 mil unidades mês, e a nossa ideia é começar crescendo pelo Sul do País, entrar em redes maiores e, num primeiro momento, dobrar esse volume mensal", projeta sobre o negócio que faturou R$ 2 milhões em 2023 e deve crescer 30% neste ano.

As novas embalagens tem como foco a expansão no B2B, ampliando a validade EVANDRO OLIVEIRA/JC

Apesar do foco no mercado de revendas, a empreendedora também ressalta a importância da presença da marca em pontos próprios. Por esse motivo, a The Tube abriu, no ano passado, uma unidade no Pontal Shopping. "Acho muito importante para experiência do cliente essa expansão de marca, mas não sou o perfil que faz gerenciamento de loja. Realmente gosto da produção e a Paula gosta da revenda. Então, para dar conta, temos a Sandra Damiani, que é a nossa sócia, e está indo superbem", garante.

LEIA TAMBÉM > Nova loja de clássica doceria de Porto Alegre ocupa casarão histórico no Moinhos de Vento

As novas versões dos cookies estão disponíveis nos sabores Nutella, brigadeiro e red velvet - os preferidos da clientela segundo Júlia. Para a empreendedora, se em 2017 cookie era uma novidade no mercado, hoje é preciso ser estratégico para se destacar em um mercado com diversas opções. "É um desafio, principalmente no ponto de venda. Tu chegas no mercadinho de bairro e tem uma tonelada de produtos para escolher. O desafio é se destacar, ter uma marca lembrada e o cliente chegar no lugar querendo um The Tube, e não um cookie", pondera.