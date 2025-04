Confira as dicas de Othavio Laube, sócio e diretor comercial da Ecovalor e da ESG Now

Othavio Laube é sócio e diretor comercial da Ecovalor e da ESG Now. Ao longo dos últimos sete anos, tem vivenciado de perto o crescimento dos negócios e os desafios dos mercados de consultoria e tecnologia. Confira as reflexões do empreendedor a partir de sua vivência no mercado e da convivência com lideranças , clientes e equipes.

1. Evite modismos: baseie seu negócio em necessidades perenes: como já diria Jeff Bezos: "independentemente da tecnologia, o consumidor sempre vai querer um frete mais rápido". Essa frase ilustra bem o que muitos empreendedores acabam esquecendo: negócios sustentáveis são construídos sobre necessidades reais e contínuas, não sobre buzzwords da moda.

Há três ou quatro anos, vimos uma onda de startups que colocavam blockchain como parte central de suas propostas - muitas delas desapareceram. Será que aquela era, de fato, uma necessidade do mercado? Provavelmente não. Diferente de temas como alimentação, bem-estar, mobilidade e sustentabilidade, que representam demandas permanentes da sociedade e, portanto, oportunidades consistentes de negócio.

2. Sonhe grande, mas não esqueça de executar o pequeno: a famosa frase de Jorge Paulo Lemann - "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho" - é clássica e atemporal. Mas, nos últimos anos, tenho me deparado com um volume cada vez maior de sonhadores de carteirinha: pessoas com ideias excepcionais e visão de mercado acima da média, mas com zero capacidade de execução.

Sonhar é essencial, mas é a execução que faz o negócio acontecer. De nada adianta mirar na lua se você ou seus sócios ainda não aprenderam a construir um foguete. Dedique tempo para aprender metodologias de execução rápida, desenvolvimento de MVPs, sprints e gestão visual. E, acima de tudo, tenha disciplina - ela muda o jogo.

3. Tenha foco: vivemos em um mundo hiperconectado e saturado de tendências: Web 3, Web 4, Blockchain, Metaverso, IA generativa, LLMs, entre tantas outras. Essa avalanche de informações e modas nos deixa aflitos - e, muitas vezes, paralisados. Em vez de focar apenas nas tecnologias do futuro, concentre-se em entender as tecnologias já disponíveis. Foco é um diferencial competitivo.

4. Facilite a vida dos outros: no fim do dia, empreender é facilitar a vida dos outros - seja do cliente externo (quem contrata), seja do cliente interno (quem lidera ou colabora com você). Ao desenvolver um novo produto, pensar em um serviço ou entregar um projeto, mantenha isso em mente: como essa solução está resolvendo um problema real e tornando a jornada da outra parte mais simples, fluida ou eficiente?