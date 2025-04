Clássico restaurante de comida campeira da Zona Sul abre nova unidade em casarão do bairro Petrópolis

O Fogão Campeiro (@fogaocampeiropetropolis), clássico restaurante de comida caseira do bairro Teresópolis, conta, agora, com mais uma unidade. Focado no modelo buffet, o novo espaço começou a operar em março. Localizado na rua Lageado, o negócio ocupa um casarão histórico de 1950 no bairro Petrópolis.



Atualmente, quem está à frente do restaurante é Luana Benincá, filha dos empreendedores que deram vida ao Fogão Campeiro há nove anos. Luana, que cresceu no dia a dia da operação e que nunca se imaginou seguindo os passos dos pais, agora cursa administração e toca a primeira filial da empresa.



“O movimento ainda está crescendo. Seguimos a mesma ideia do Teresópolis, comida caseira, campeira, com gostinho de feita por mãe e avó ”, conta.



Para quem conhece as redondezas, o número 1265 foi ocupado, por muitos anos, por um restaurante e café veganos. Hoje, quem chega ao endereço ainda encontra a cafeteria Alma Vegana (@almaveganacafe), com entrada bem na calçada. Ao subir as escadas, é possível ver a fachada do Fogão Campeiro, que ocupa todos os cômodos do antigo casarão.

Falando da arquitetura do imóvel, Gabriela Ferreira, gerente da nova unidade, descreve o espaço como um lugar que faz viajar no tempo. “Mesmo que você não tenha vivenciado uma casa assim quando criança, o ambiente te leva de alguma forma para um lugar da infância . E aqui fazemos um tipo de comida que nem sempre é feita na nossa casa, mas que nossas avós fazem ou faziam."



Falando da arquitetura do imóvel, Gabriela Ferreira, gerente da nova unidade, descreve o espaço como um lugar que faz viajar no tempo. "Mesmo que você não tenha vivenciado uma casa assim quando criança, o ambiente te leva de alguma forma para um lugar da infância. E aqui fazemos um tipo de comida que nem sempre é feita na nossa casa, mas que nossas avós fazem ou faziam."

Gabriela, que fica próxima ao buffet e acompanha a clientela no dia a dia, diz que os comentários dão o feedback necessário. "As pessoas falam 'isso tinha na casa da minha avó' ou 'nunca mais vi essa comida', é legal", expressa.

O buffet do Fogão Campeiro conta com feijoada e carne de panela todos os dias NATHAN LEMOS/JC

Voltando na história da família Benincá, Luana conta que, antes das duas unidades que existem hoje, o pai comandou um restaurante no Centro da Capital, mas que perdeu o ponto. Com pouco tempo e a necessidade de mudança, os empreendedores se deparam com a escolha entre bairros. “Quando meu pai visitou o espaço do Teresópolis, de primeira, ele adorou a comida. Mas ainda existia aquele preconceito com restaurante de bairro, ele achava que não ia bombar . Será que vai dar certo no bairro? Decidimos que íamos. E tudo o que a antiga proprietária falou sobre o lugar era verdade”, rememora.



Luana descreve a experiência de ter crescido neste espaço. “ Muita gente que nos conheceu há muitos anos segue ao nosso lado . Quando iniciamos lá, minha mãe estava grávida, minha irmã tem oito anos hoje, e tantas pessoas chegam e dizem ‘como está grande’. É muito bom ver isso."



Voltando na história da família Benincá, Luana conta que, antes das duas unidades que existem hoje, o pai comandou um restaurante no Centro da Capital, mas que perdeu o ponto. Com pouco tempo e a necessidade de mudança, os empreendedores se deparam com a escolha entre bairros. "Quando meu pai visitou o espaço do Teresópolis, de primeira, ele adorou a comida. Mas ainda existia aquele preconceito com restaurante de bairro, ele achava que não ia bombar. Será que vai dar certo no bairro? Decidimos que íamos. E tudo o que a antiga proprietária falou sobre o lugar era verdade", rememora.

Luana descreve a experiência de ter crescido neste espaço. "Muita gente que nos conheceu há muitos anos segue ao nosso lado. Quando iniciamos lá, minha irmã tem oito anos hoje, e tantas pessoas chegam e dizem 'como está grande'. É muito bom ver isso."

E o receio de se consolidar como um empreendimento de fora da região central da cidade se tornou uma das principais características do Fogão Campeiro. "A ideia daqui é passarmos isso novamente, um ambiente familiar, aconchegante, onde a pessoa se alimente lembrando da infância. Resgatar a memória afetiva, passar essa sensação de estar em casa", complementa Gabriela.

Sobre a recepção dos clientes na nova região, Gabriela conta que a vizinhança ainda está conhecendo o espaço. “É um público muito diferente, há muitas empresas. São pessoas que trabalham por perto e as famílias da região, principalmente aos fins de semana”, pontua.



Sobre a recepção dos clientes na nova região, Gabriela conta que a vizinhança ainda está conhecendo o espaço. "É um público muito diferente, há muitas empresas. São pessoas que trabalham por perto e as famílias da região, principalmente aos fins de semana", pontua.

O buffet do Fogão Campeiro conta com feijoada e carne de panela todos os dias, o que, segundo as empreendedoras, são os destaques do menu. Além da lasanha de abacaxi, presente todas as sextas-feiras no cardápio, que está conquistando o público recém-chegado do bairro. Os valores são de R$ 40,00 nos dias de semana e R$ 50,00 aos fins de semana e feriados. O almoço por quilo custa R$ 94,90 e R$ 99,90, respectivamente.

O Fogão Campeiro Petrópolis fica Avenida Lageado, n° 1265 NATHAN LEMOS/JC

Local e horário de funcionamento do Fogão Campeiro

O Fogão Campeiro Petrópolis fica Avenida Lageado, n° 1265. As portas ficam abertas de segunda a sábado, das 11h às 14h45min.