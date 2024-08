Com pisa de uva ao som de samba, empreendedora do Vale Taquari é a primeira mulher negra a produzir vinhos no Brasil

Em Poço das Antas, a 95 km de Porto Alegre, está localizado o Sítio Rosa do Vale (@sitiorosadovale). O casal de produtores rurais, Miriam e Irani Krindges, está à frente do empreendimento familiar, que se dedica ao plantio de uvas e figos, à fruticultura e à produção de vinhos, além de promover o enoturismo. Entre as muitas experiências oferecidas pelo espaço, destaca-se o Samba da Uva, uma pisa da uva acompanhada de uma roda de samba.



A ideia de misturar uva e samba surgiu de Miriam, que se mudou de São Paulo para o Rio Grande do Sul em 2012. Com o nascimento de sua filha Dandara, em 2019, a produtora rural decidiu que era hora de repensar sua carreira e mudar de ritmo. Seu marido sempre trabalhou com agricultura, e o plano era entrar no segmento, agregando valor a um negócio que a família já tinha.



“No início, não pensava em regularizar o vinho. Estava construindo uma agroindústria para fazer geleias. O vinho eu regularizaria em um segundo momento”, admite a empreendedora, que pretendia oferecer experiências para as pessoas conhecerem o processo de produção de geleias. Na época, o casal já produzia vinhos de forma artesanal, comercializando apenas para alguns restaurantes da cidade, assim como as geleias. Atualmente, o Sítio Rosa do Vale oferece nove tipos de espumantes e 10 vinhos, com preços a partir de R$ 80,00 para os vinhos finos e R$ 40,00 para os vinhos de mesa.

O Samba da Uva nasceu em 2023, com a ideia de misturar uma pisa da uva com roda de samba ao vivo. Inicialmente, a empreendedora foi desencorajada pelos próprios consultores, que acreditavam que a ação não teria aderência. “Ninguém tinha ouvido falar em afroturismo no Vale do Taquari, e todos me desmotivaram. Mas sempre acreditei nesse setor e sabia que a ideia tinha potencial”, afirma Miriam, contando que, até hoje, muitas pessoas não entendem o porquê de o local ter tanta procura.



Com o crescente interesse do público, o empreendimento começou a ganhar notoriedade nacional. Hoje, o Sítio Rosa do Vale recebe visitantes de todo o País e até do exterior. “ Descobri que sou a única pessoa negra a ter uma vinícola no Brasil. Entendo a importância do meu trabalho, que também é uma forma de resistência. Estou em um lugar onde as pessoas vivem dizendo que eu não deveria estar ”, desabafa.

Resistência e inovação

Miriam conta que, desde o início de sua carreira como produtora rural, enfrentou repressão por ser uma mulher negra no setor. Ela relata situações que vão desde não ser bem recebida em alguns espaços até dificuldades no acesso a linhas de crédito. Em cursos profissionalizantes que frequentava para se especializar em agroindústria e turismo, ela percebeu que não havia preocupação em atender um público específico.