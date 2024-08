Bistrô de culinária belga é novidade em casarão histórico de 1930 no Moinhos de Vento

bar Theatro Mágico e pela vasta experiência de duas décadas vivendo na Europa, o chef gaúcho Caco Zanchi se prepara para criar novas raízes no Rio Grande do Sul. Caco e seu sócio, o empresário Carlos Fernandes, estão à frente do Antuérpia, bistrô e multiespaço na rua Félix da Cunha, nº 1143, no bairro Moinhos de Vento.



O espaço promete ser um ponto de encontro para amantes da gastronomia, da arte e da cultura gaúcha. Funcionando como bistrô, empório, café e galeria de arte, o Antuérpia abrirá suas portas ao público no dia 27 de agosto, com uma exposição das fotografias de Caco nos anos que viveu em Antuérpia, cidade na Bélgica que inspira o nome e a culinária que será apresentada no local.



A ideia original surgiu em conversas entre os dois amigos, onde perceberam a oportunidade de criar algo único na cidade. O plano inicial era abrir um bistrô com uma galeria de arte, mas, ao longo do processo, o projeto cresceu e passou a incluir também um empório de produtos gaúchos. "Sempre que colocamos um espaço de arte, algo especial acontece. Queremos unir boa gastronomia, arte e produtos locais em um só lugar", explica Caco, enfatizando a importância de promover artistas locais e pequenos produtores, especialmente após a enchente.



O empreendimento foi projetado com um olhar voltado para a valorização da cultura gaúcha. O empório contará com uma seleção de produtos regionais, como queijos, vinhos, defumados e temperos, todos oriundos de pequenos produtores do Estado. "É um grande orgulho para nós poder ajudar esses produtores a alcançarem novos mercados. Eles têm uma qualidade incrível, e estamos muito felizes em ser uma ponte entre eles e o resto do Brasil", comenta Carlos.

Inspirações belgas, gaúchas e baianas

Além do empório, o espaço terá um bistrô com forte influência da gastronomia belga, reflexo dos 22 anos em que o chef viveu na Europa, grande parte na Bélgica. " Queremos trazer um pouco da experiência belga para Porto Alegre, com pratos tradicionais e cafés especiais, alcoólicos, algo que ainda é raro por aqui ", destaca Caco. Nos pratos quentes, a cidade de Antuérpia estará presente em pratos à base de frutos do mar, como mexilhões, ostras e peixes.



O local, embora inspirado na cidade Belga, pretende ir além da gastronomia tradicional. O cardápio, de acordo com Caco, será diversificado, incluindo massas artesanais, como o canelone com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul preparado com farinha italiana, pratos tradicionais Estado, como carreteiro, e pratos com inspirações baianas, como a moqueca Terra e Água, assinada pelo chef e pensada a partir dos anos em que Caco morou no Nordeste.



O local também contará com um café que servirá salgados, doces e tortas, tudo com atenção especial à apresentação e ao sabor. A operação, de acordo com Caco, utilizará insumos de alta qualidade, provenientes de pequenos produtores do Rio Grande do Sul. Alguns deles, como exemplificado pelo chef, são os vinhos gaúchos, que compõem 70% da carta da casa, além de flores comestíveis provenientes de Viamão, cidade da Região Metropolitana.

Empório focado em produtos locais

A inauguração do negócio, que está em seus últimos preparativos para abrir as portas ao público, foi adiada em função das enchentes que atingiram a Capital. Mesmo diante de adversidades financeiras, os empresários decidiram não apenas criar o negócio, mas também dar destaque para produtores locais, incorporando o serviço de empório. “Sabemos que não é fácil essa recuperação para eles, mas queremos fazer nossa parte abrindo esse espaço”, enfatiza Caco.



Os empreendedores estão confiantes de que a espera valerá a pena. "Acreditamos muito no potencial desse lugar. O Moinhos de Vento é um bairro charmoso, que oferece um ambiente único. Queremos que as pessoas venham aqui e se sintam bem, que aproveitem a boa comida, a arte, e levem para casa um pouco do nosso estado", conclui Carlos.

O novo espaço funcionará em uma casa tombada datada de 1930, o que trouxe desafios adicionais devido à necessidade de preservação do patrimônio histórico. “Esta casa foi construída por um arquiteto tcheco para a classe média da época. Inspirada em casas inglesas geminadas, ela exigiu muitos cuidados durante a restauração, o que elevou bastante os custos”, conta Caco. Os sócios estimam que, ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 400 mil. Além de lidar com a preservação arquitetônica, foi necessário adaptar a estrutura para comportar uma cozinha moderna, essencial para o funcionamento do espaço gastronômico. “Tivemos que criar uma cozinha do zero, mas o resultado ficou incrível”, antecipa o chef.



O novo espaço funcionará em uma casa tombada datada de 1930, o que trouxe desafios adicionais devido à necessidade de preservação do patrimônio histórico. "Esta casa foi construída por um arquiteto tcheco para a classe média da época. Inspirada em casas inglesas geminadas, ela exigiu muitos cuidados durante a restauração, o que elevou bastante os custos", conta Caco. Os sócios estimam que, ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 400 mil. Além de lidar com a preservação arquitetônica, foi necessário adaptar a estrutura para comportar uma cozinha moderna, essencial para o funcionamento do espaço gastronômico. "Tivemos que criar uma cozinha do zero, mas o resultado ficou incrível", antecipa o chef.

A inauguração oficial está marcada para o dia 27 de agosto. Durante o período de soft opening, o local funcionará das 11h às 21h30min. A expectativa dos empreendedores é de que o espaço, com sua combinação de bistrô, galeria de arte e empório, torne-se rapidamente um dos pontos mais vibrantes e queridos da cidade.