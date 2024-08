Com temática alienígena, negócio une rodízio de mini-hambúrguer e de pastéis com pista de boliche em Porto Alegre

Fundado em 2019, o Marciano’s Burguer está de casa nova. O novo espaço, localizado em frente ao estádio Beira-Rio, conta com uma temática alienígena e oferece rodízio de mini-hambúrguer e pastéis, opções à la carte, cervejas e drinks, além de uma pista de boliche.



O Marciano's é, assim como inúmeros outros negócios na Capital, um empreendimento familiar. Comandado por Marciano Schussler, sua esposa, Juliana Brito, e seu filho Eduardo Schussler, o restaurante inicialmente estava localizado no Hotel Embaixador, outro empreendimento da família.



Com o sucesso da operação, o trio passou a nutrir a vontade de expandir o negócio. Assim, em 2021, eles resolveram se mudar. O ponto encontrado foi um amplo espaço em frente ao Beira-Rio - local onde o empreendimento se encontra atualmente. A iniciativa, porém, não teve o sucesso esperado, devido às medidas de prevenção contra a Covid-19.



“Conseguimos trabalhar só no delivery. Não conseguimos colocar o projeto em prática. Queríamos botar o rodízio de pastéis, mas não podíamos operar no salão. Tínhamos um projeto para aproveitar o os jogos do Inter, mas, na época, não teve nenhum jogo. Ficou um gostinho de quero mais”, lembra Eduardo.

Em partidas do Colorado, o Marciano´s funciona em uma operação externa, com foco na venda de chopes, cervejas e drinks TÂNIA MEINERZ/JC



Devido às dificuldades, a operação retornou ao ponto original. Porém, a ideia de se mudar para a frente do Beira-Rio não foi descartada. Assim, em março de 2024, eles resolveram tentar novamente. Desta vez, Eduardo se mostra otimista com o futuro do negócio, que novamente enfrentou dificuldades na mudança de ponto. "Começamos as obras aqui e fomos atingidos pela enchente. Entrou 40 cm de água aqui dentro. Isso acabou atrasando um pouco, também tivemos um pouco de prejuízo", conta Eduardo.

No fim de contas, tudo deu certo. O Marciano's teve sua inauguração oficial no início de agosto e, segundo os empreendedores, o início tem sido muito positivo.

Restaurante inspirado em ficção científica



O Marciano's conta com um ambiente que busca ser descontraído e aconchegante. Com uma decoração inspirada em filmes de ficção científica, é possível ver pequenos alienígenas por toda parte, assim como espaços que remetem a uma espaçonave. Essa inspiração veio do nome do dono, que desde criança ouviu piadas sobre seu nome. "Na época, ele era criança e sofria muito com o nome. O pessoal tinha um humor mais ácido, então fazia muitas brincadeiras. Assim, ele sempre ficou aquela vontade de fazer fazer alguma coisa com o nome dele e a hamburgueria foi uma oportunidade perfeita", explica Eduardo.

O Marciano´s Burguer conta com uma decoração inspirada em filmes sci-fi TÂNIA MEINERZ/JC



Outro chamariz da casa é o boliche. Novidade na operação, o espaço conta com duas pistas de boliche, que comportam seis pessoas cada. Para jogar, é necessário fazer uma reserva. O valor é de R$ 110,00 de segunda a quarta-feira, e R$ 140,00 de quarta-feira a domingo. Segundo Eduardo, a pista de boliche tem sido um dos principais destaques da reabertura do negócio. “Temos reserva da pista até dezembro. Estamos do lado do colégio João Paulo e a criançada gosta. Difícil ter algum fim de semana sem festa marcada. E é para todas as faixas etárias. Todo mundo gosta de boliche”, garante.



Na parte gastronômica, o empreendimento aposta na variedade. De segunda a terça-feira, o restaurante opera no formato à la carte, oferecendo hambúrgueres, assados e petiscos em geral. De quarta-feira a domingo, o restaurante conta com rodízios de mini-hambúrguer e de pastel. Para beber, o empreendimento disponibiliza para a clientela cervejas, chopes da marca Tupiniquim e drinks, como o gim tropical - batizado de nave tropical - e o pink citrus, batizado de pink alien.



Além disso, o empreendimento conta com uma operação especial para os jogos do Inter. Em partidas do Colorado, o Marciano's funciona em uma operação externa, com foco na venda de chopes, cervejas e drinks, buscando suprir a demanda dos torcedores.

Endereço e horário de funcionamento do Marciano's

O Marciano's está localizado na rua Otávio Dutra, n°20, e funciona todos os dias, das 17h às 23h. O negócio conta com um espaço kids e estacionamento, no valor de R$ 40,00.