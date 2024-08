Mineiro e norte-americana abrem negócio focado em cafés gelados e pão de queijo em Porto Alegre

A mistura de um mineiro com uma norte-americana resultou em um novo café, localizado no bairro Bom Fim. O Uai Why (@uaiwhy.poa) abriu há pouco mais de duas semanas e trouxe para Porto Alegre um pouquinho de Minas Gerais e dos Estados Unidos. Claudenir Ferreira, mais conhecido por Clau, nasceu no interior de Minas Gerais, enquanto Kylie Ferreira é de Illinois, nos Estados Unidos. Há quatro anos em Porto Alegre, o casal resolveu apostar em uma cafeteria que foca em cafés gelados, lemonades e pães de queijo recheados.



O cardápio é composto por 10 opções de iced coffees com o preço único de R$ 19,90. O pão de queijo tradicional custa R$ 8,00, enquanto os recheados partem de R$ 15,00. Entre os cafés preferidos de Kylie, estão o Iced Caramel Latte, composto por café, leite, xarope e calda de caramelo, e o Iced Mint Chocolate Latte, com xarope de menta e calda de chocolate. Já o mineiro tem como preferido o pão de queijo com recheio de frango amanteigado. O menu oferece mais seis opções de recheio, como queijo coalho com mel, goiabada cremosa, doce de leite, corn and bacon, entre outros.

A ideia do café é proporcionar um local agradável e acolhedor, principalmente para quem trabalha de forma remota. " Esse é um lugar que eu gostaria de trabalhar remotamente. Temos Wi-Fi, comidas boas e essa foi sempre parte da nossa ideia quando estávamos conversando " , comenta Kylie. O ponto no Bom Fim foi escolhido porque, segundo Clau, o público jovem que trabalha em home office procura espaços nesse formato. "Quando estava fazendo mestrado, sempre procurava um café para estudar ou trabalhar. É mais agradável quando você faz suas atividades em um lugar que tem estrutura para te receber e comidas boas", afirma Kylie.

União mineira e norte-americana



que trabalhava no setor de vendas, não acreditava que ficaria muito tempo no Rio Grande do Sul, mas oportunidades foram aparecendo. Focados em pão de queijo e cafés gelados, o negócio é novidade no bairro Bom Fim EVANDRO OLIVEIRA/JC



“Fui trabalhar na Dell e fiquei com eles durante quase quatro anos. Na pandemia, começamos a trabalhar em casa e, um certo dia, resolvi baixar o Tinder”, lembra. A 10 mil km de distância, Clau encontrou Kylie, que já estava se preparando para vir morar em Porto Alegre para trabalhar em uma escola. “Todo o processo estava demorado devido à pandemia e, nesse meio tempo, baixei o Tinder para conhecer mais pessoas, porque ia morar aqui. E encontrei ele”, relata a empreendedora.



Kylie sempre quis morar fora dos Estados Unidos e já havia trabalhado em Myanmar e na Tailândia. “Passei um ano viajando, conheci mais de 50 países. Visitei o Brasil no Carnaval e disse ‘eu vou morar lá’”, comenta. A sócia veio para Porto Alegre atuar como professora na escola Pan American School of Porto Alegre, onde ainda trabalha. Porém, Clau resolveu fazer uma mudança de carreira.



A história do casal começou em 2020. Na época, Clau já havia deixado o seu estado e morava há quatro anos na capital gaúcha. "Lá, eu estava em um trabalho que não gostava, em um curso que não curtia, e vim para cá com o sentimento de 'vamos ver o que vai dar'", conta. O empreendedor, que trabalhava no setor de vendas, não acreditava que ficaria muito tempo no Rio Grande do Sul, mas oportunidades foram aparecendo. "Fui trabalhar na Dell e fiquei com eles durante quase quatro anos. Na pandemia, começamos a trabalhar em casa e, um certo dia, resolvi baixar o Tinder", lembra. A 10 mil km de distância, Clau encontrou Kylie, que já estava se preparando para vir morar em Porto Alegre para trabalhar em uma escola. "Todo o processo estava demorado devido à pandemia e, nesse meio tempo, baixei o Tinder para conhecer mais pessoas, porque ia morar aqui. E encontrei ele", relata a empreendedora. Kylie sempre quis morar fora dos Estados Unidos e já havia trabalhado em Myanmar e na Tailândia. "Passei um ano viajando, conheci mais de 50 países. Visitei o Brasil no Carnaval e disse 'eu vou morar lá'", comenta. A sócia veio para Porto Alegre atuar como professora na escola Pan American School of Porto Alegre, onde ainda trabalha. Porém, Clau resolveu fazer uma mudança de carreira. "Estava chegando a um extremo na pandemia. O trabalho estava me consumindo e foi um momento muito difícil. Perdi minha mãe na pandemia e eu já estava exausto", relata. Mas foi quando o casal começou a pensar em engravidar que a ideia de trocar de carreira aflorou. Hoje, o mineiro e a norte-americana estão esperando um gaúcho. "É muito triste abrir uma loja de café e ter que cuidar da cafeína, porque estou grávida de cinco meses", brinca Kylie.

que era misturar um pouco das duas culturas, e nesse sentido o nome refletia algo de nós dois, e não só algo meu”, afirma.



A ideia dos cafés gelados partiu de Kylie, que, quando veio morar em Porto Alegre, sentia falta do produto nos cardápios dos cafés. “Pedia um espresso duplo e um copo com gelo e todo mundo me olhava achando que eu era maluca, mas sentia muita falta”, lembra. Negócio busca ser um lugar agradável para quem trabalha de forma remota EVANDRO OLIVEIRA/JC



Em janeiro, os sócios encontraram o ponto e, em março, as obras já haviam começado. “Com as enchentes, deu um friozinho na barriga, porque vimos muitos negócios bons e tradicionais quebrando, como o Mantra, por exemplo. Deu um pouco de susto, mas já estávamos na linha de tiro, então era isso ou perder muita grana que já havia sido investida”, afirma o empreendedor.



Em 2023, enquanto estavam passando uma temporada nos Estados Unidos, os sócios começaram a conceber o negócio. Inicialmente, Clau iria homenagear sua avó, uma doceira de Minas Gerais. O casal passou a lapidar a ideia e teve um insight sobre o nome do café. "Fazia mais sentido com a estrutura que queríamos criar, que era misturar um pouco das duas culturas, e nesse sentido o nome refletia algo de nós dois, e não só algo meu", afirma. A ideia dos cafés gelados partiu de Kylie, que, quando veio morar em Porto Alegre, sentia falta do produto nos cardápios dos cafés. "Pedia um espresso duplo e um copo com gelo e todo mundo me olhava achando que eu era maluca, mas sentia muita falta", lembra. Em janeiro, os sócios encontraram o ponto e, em março, as obras já haviam começado. "Com as enchentes, deu um friozinho na barriga, porque vimos muitos negócios bons e tradicionais quebrando, como o Mantra, por exemplo. Deu um pouco de susto, mas já estávamos na linha de tiro, então era isso ou perder muita grana que já havia sido investida", afirma o empreendedor. Além dos pães de queijo e cafés gelados, diariamente o café oferece dois tipos de bolos e cookies, todos feitos por Kylie. Inclusive, a torta Apple Pie é uma receita da avó da empreendedora. De acordo com os sócios, o público recebeu muito bem o novo negócio. "As pessoas estão vindo e retornando. E o público não é só de jovens, pessoas mais velhas nos visitam e gostam muito da ideia", afirma Clau.

Endereço e horário de funcionamento do Uai Why

A cafeteria fica na rua Irmão José Otão, nº 576, no bairro Bom Fim. A operação é de terça-feira a domingo, das 12h às 19h.