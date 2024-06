Clássico de Porto Alegre, restaurante vegano fecha as portas após 17 anos

31 Maio 2024

O Mantra Gastronomia e Arte está fazendo um brique com móveis, louças e decoração do restaurante

Localizado na esquina que une as ruas Castro Alves e Miguel Tostes, o Mantra Gastronomia e Arte foi, por mais de 17 anos, referência em comida vegana em Porto Alegre. No início do mês de maio, a equipe do restaurante anunciou, através de uma publicação no Instagram, o fim da operação. Segundo a publicação dos empreendedores nas redes sociais, o restaurante já passava por dificuldades desde a pandemia de Covid-19, e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio foram mais uma turbulência que a operação não conseguiu superar. “A enchente que assola nosso Estado há algumas semanas foi apenas a gota d'água em um copo já muito cheio por diversos problemas que vínhamos passando após pandemia”, afirma o restaurante, em uma nota oficial.